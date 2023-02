Herediano metió en las tinieblas al Saprissa y vio la luz

Herediano no veía la luz, daba pasos sin sentido y chocaba con cuanto rival se topaba, pero extrañamente le terminó robando el brillo al Saprissa y en un partido de esos que cuesta explicar, terminó goleando 4 a 1 a un adversario que se confundió ante tanta tiniebla.

El defensor de Saprissa, Kendall Waston (izquierda) no la pasó bien con los atacantes de Herediano. Kenneth Vargas fue un dolor de cabeza. (Rafael Pacheco Granados)

El Team que apenas había ganado cuatro de los últimos 18 puntos y que acumulaba dos partidos sin anotar, se olvidó de todo esto. Claro, ocupó un apagón en medio compromiso para reaccionar. Ahora incluso están entre los cuatro mejores.

Del lado del Monstruo, se esfumó el invicto en el certamen y pese a que solo les había abombado las redes dos veces en ocho presentaciones, esta vez no tuvo la misma solidez. Incluso, pasaron 26 duelos para que los tibaseños recibieran más de dos tantos. Las secuelas se ven en la tabla, en la que siguen segundos, pero a cinco puntos de Alajuelense.

Mucho del análisis se puede desvirtuar por las rojas, aunque la verdad todas fueron bien sacadas (las dos de los morados no se pueden reclamar) y lo único reprochable es que Gerson Torres también tuvo que irse.

Estabilidad ante búsqueda de respuestas Copiado!

De entrada, el duelo en el Colleya Fonseca nos dejó ver lo que son ambos equipos en el Torneo de Clausura 2023: estabilidad táctica y de figuras del lado de Saprissa, mientras que en Herediano una búsqueda constante por respuestas y modificaciones en la titular.

Jeaustin Campos repitió alineación, con respecto al último partido ante Pérez Zeledón (gane 5 a 1), y mantuvo ese esquema con tres hombres en el fondo y dos laterales que suben mucho. Arriba, pese a la falta de gol, Luis Paradela y Javon East se mantuvieron.

Del lado de los florenses, Jafet Soto realizó cuatro cambios, en relación a la derrota frente a Cartaginés (1 a 0). Keyner Brown, Kennedy Rocha, Kenneth Vargas y Diego González tomaron los lugares que dejaron Juan Miguel Basulto, Jefferson Brenes, Nextaly Rodríguez y Jesús Godínez.

Lo más extraño en el Team no fueron las variantes, sino que John Jairo Ruiz empezó como un recuperador y Keysher Fuller más centralizado. La realidad es que esto no funcionó para nada en los primeros 25 minutos. Los tibaseños manejaron la bola a placer, no fueron presionados y empezaron a sacar faltas que se convirtieron en opciones constantes para Kendall Waston.

Incluso, Waston anticipó a Brown en el 7′ y concretó, tras cobro de tiro de esquina. Claro, la S no aprovechó las ocasiones y en la primera que generaron los florenses, lo pagó. Diego González cobró con furia un tiro libre en la frontal del área y luego de estrellarse en el horizontal, apareció Rocha para definir en el 15′.

Ajuste en momento clave Copiado!

Durante la semana Jafet Soto llenó de cumplidos a Jeaustin Campos y destacó a su rival como el mejor estratega del país. Eso sí, al final quien ganó en la pizarra fue el florense.

Luego del apagón en una de las torres en el 25′, que duró por 45 minutos, Soto replanteó al colorar a Rawy Rodríguez en la contención, regresó a Keysher Fuller a la lateral y soltó a John Jairo Ruiz. Así mismo, adelantó líneas y presionó más arriba.

Ruiz fue el mejor de la cancha, empezó a lanzar a su antojo y antes del final de la primera parte Anthony Contreras desvió un tiro de esquina en el primer palo y apareció Aarón Salazar para marcar en el 45+2′.

Para la segunda mitad el Monstruo nunca se encontró y fue presa del orden florense y la velocidad que aplicaron. Esto sumado a que los tibaseños cayeron en la trampa, se salieron del partido y empezaron a discutir, en lugar de hacer lo que mejor saben.

Las rojas desvirtuaron el compromiso, primero fue Javon East el que salió expulsado en el 56′, luego Fidel Escobar en el 71′; ambas bien sacadas. Mientras que Aaron Salazar se fue en el Tigre, en el 75′.

Antes de esto, Soto y sus dirigidos mostraron el hambre que se les conocía. En el 66′ Anthony Contreras terminó con su sequía goleadora y anotó a pase de Rocha y en el 82′ Jefferson Brenes selló la goleada.

Ficha del juego: Copiado!

- Herediano: 4

Titulares: Bryan Segura, Aarón Salazar, John Jairo Ruiz, Keyner Brown, Keysher Fuller, Kenndy Rocha, Rawy Rodríguez, Kenneth Vargas, Diego González, Gerson Torres y Anthony Contreras. DT. Jafet Soto.

Cambios: Jefferson Brenes (Rodríguez, al 55‘), Jossimar Méndez (Vargas, al 55‘), Yendrick Ruiz (Rocha, al 69′), Royner Rojas (Torres, al 78′) y Jesús Godínez (Contreras, al 78′).

- Saprissa: 1

Titulares: Kevin Chamorro, Warren Madrigal, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston Jefry Valverde, Fidel Escobar, Youstin Salas, Mariano Torres, Javier Paradela y Javon East. DT. Jeaustin Campos.

Cambios: Ariel Rodríguez (Paradela, al 46′), David Guzmán (Torres, al 68′), Christian Bolaños (Valverde, al 68′) y Álvaro Zamora (Madrigal, al 78′).

Goles: 0-1 (7′): Waston (Torres). 1-1 (15′): Rocha (balón suelto). 2-1 (45+2′): Salazar (Contreras). 3-1 (66′): Contreras (Rocha). 4-1 (82′): Brenes (balón suelto). Rojas: East (56′), Escobar (71′) y Salazar (75′). Árbitros: Pedro Navarro con Andrés Arrieta, Enmanuel Alvarado y Cristian Rodríguez. Estadio: Colleya Fonseca, 8 p. m.