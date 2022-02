Herediano fortalece su liderato a costas del Saprissa

Herediano sigue al frente del grupo A de la Copa Promérica Femenina gracias a su victoria de 2-0 de este viernes ante Saprissa, que vive una realidad totalmente diferente a su rival de turno, con apenas tres puntos y siendo el penúltimo de la llave.

Las florenses consiguieron el triunfo gracias a los tantos de Débora Vargas, en el minuto 14, y de Yerlin Rojas, quien apareció en el cierre del juego (92′) para confirmar la victoria. Para Vargas fue un doble festejo, pues se trata de su primer tanto en la máxima categoría y vestida con la camiseta de su nuevo equipo, al que llegó para este campeonato.

“Me he sentido bastante bien, el grupo me ha recibido con mucha confianza y cariño. He trabajado bastante, no es a lo que vengo pero por dicha se me dio, estoy contenta”, comentó a TD Más al concluir el partido.

“Hemos estado trabajando esta semana, hemos venido trabajando muy bien todas las líneas y se vio en el partido lo bien que pudimos pararnos, lo bien que manejamos el partido, hicimos un buen trabajo todo el equipo, pero seguimos porque todavía hay mucho por hacer”, comentó la futbolista herediana Monserrath Díaz.

Por su parte, Dimas Escazú, sublíder de este mismo grupo, llegó a seis unidades, luego de empatar 1-1 ante el Municipal Pococí. El grupo lo comando Herediano (10 puntos), seguido por Dimas, Saprissa (3 puntos) y Pococí (2 puntos).

En el otro compromiso del día, el Sporting FC goleó 3-0 a Suva Sports, con anotaciones de Julieth Navarro, Raquel Chacón y Nicole De Obaldía. Las josefinas se ubican en el grupo B, donde son líderes a la espera de lo que haga Alajuelense el lunes ante el Municipal de Pérez Zeledón. Sporting suma 9 puntos, Alajuelense acecha con un juego menos (6 puntos), mientras Pérez Zeledón y Suva caminan rezagados (ambos con 3 puntos).

Al final de la primera fase, a la que le faltan dos jornadas, clasificarán a semifinales los dos primeros de cada grupo.