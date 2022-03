Herediano FF empieza a tener los mismos síntomas que su par masculino

Herediano intentó por todos los medios vulnerar el marco de Dimas Escazú, resguardado por la panameña Yenith Bailey (camiseta verde) sin poder lograrlo. Prensa Herediano.

Después de un arranque prometedor, el equipo de Herediano FC cosechó su tercer partido consecutivo sin ganar, un 0-0 frente a Dimas Escazú, y se alejó de los puestos de clasificación del Torneo de Apertura del balompié femenino.

Las florenses, tras sumar un empate ante Saprissa (1-1), en el juego inaugural del torneo, y una victoria frente a Pococí (3-1) en el siguiente duelo, no han vuelto a sumar de a tres, luego de igualar 1-1 ante Sporting, caer estrepitosamente 5-1 ante Alajuelense y obtener la paridad ante las escazuceñas, en un juego de pocas emociones.

El cuadro rojiamarillo descendió el quinto puesto de la clasificación con seis unidades, mismas que Pococí, con lo que tienen nueve unidades menos que la Liga, líder del certamen, con 15. El Team está a cuatro de Sporting y Dimas Escazú (10) y a una de Saprissa (7).

Le siguen Municipal de Pérez Zeledón, con tres, y Suva Sports con cero unidades y apenas un tanto a su favor y 29 en contra.

Su escaso poder ofensivo en los últimos compromisos ha resultado determinante para no alcanzar los objetivos planteados, pues a pesar de contar con múltiples opciones no han podido concretarlas, un mal que también aqueja al cuadro masculino que después de 11 fechas no sabe lo que es ganar.

Las capitalinas Estrella Quesada y Yoanka Villanueva vieron la cartulina roja en la segunda parte, por lo que Sporting reforzó su defensa, tratando de sorprender a las rojiamarillas en el contragolpe. Además contó con la muy buena actuación de la portera panameña Yenith Bailey, quien fue una verdadera muralla para las intenciones de las heredianas.

Para la jugadora Catalina Salas, el Herediano logró comandar las acciones, pero falló en la puntada final para sacar la victoria, a pesar de su superioridad númerica.

“Fue un partido difícil, al final no se nos dio el gol, lo intentamos por todo lado, pero al final se nos cerró el marco, Sabemos que debemos trabajar mucho en eso y ahora seguir entrenando fuerte para ir a sacar los tres puntos a Pérez Zeledón”.

Los resultados de la quinta jornada fueron: Deportivo Saprissa 9 - Suva Sports 0, Sporting FC 1 - Alajuelense 2, Pococí 3 - Pérez Zeledón 0 y Herediano 0 - Dimas Escazú 0.