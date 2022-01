Herediano femenino renueva a la jugadora que le ‘robó' al Saprissa

La volante Gloriana Villalobos renovó por un año más con el Club Sport Herediano, según dio a conocer este lunes el club en sus redes sociales.

Villalobos, quien en enero del 2021 firmó con el Team por dos torneos cortos, continuará vistiendo la camiseta rojiamarilla hasta diciembre del 2022, con la cual incluso fue campeona nacional.

Aunque las lesiones han perjudicado a la mediocampista de 22 años y mermado su participación con el cuadro florense, la dirigencia de Fuerza Herediana tomó la decisión de confiar en sus capacidades y mantenerla como una de las referentes del cuadro herediano.

Prensa Herediano Gloriana Villalobos renovó por dos torneo cortos con el Herdiano. Junto a ella el presidente de Fuerza Herediana, Juan Carlos Retana. Prensa Herediano

Gloriana, seleccionada nacional y mundialista Sub 17 en nuestro país (2014), Sub 20 en Canadá (2014) y nuevamente mayor en Canadá en 2015, es una las jugadoras con más proyección en el país, no obstante en el último año las dolencias físicas le han impedido dar su máximo nivel.

Aunque se inició en las ligas menores del Deportivo Saprissa, club con el cual actuó entre el 2012 y 2016, se incorporó a la universidad de Florida State en 2017 y 2019, antes de incorporarse al Herediano como la gran figura para su nuevo proyecto.

Gloriana jugó la semifinal del Torneo de Apertura 2021, ante Alajuelense, con un golpe en su tobillo. Las rojiamarillas perdieron 1-0 el juego de vuelta, luego de igualar 2-2 en la ida.

La mediocampista completó el partido a pesar de sufrir un golpe en su tobillo e incluso se le infiltró para que pudiera concluir el compromiso.

“Tuve un pequeño golpe en el tobillo, una jugada y me tuve que inyectar, pero son cosas del oficio, no quería salir de la cancha, quería seguir jugando, quería dar todo hasta el final y gracias a Dios pude terminar relativamente bien y ahora recuperarme para lo que viene”, expresó Villalobos en TDMás.

“Fue un torneo la verdad bastante complicado para Herediano. En este torneo teníamos que luchar un poquito más, pero bueno, es parte de... Se vio la casta del equipo de luchar hasta el final y la tuvimos para empatar, pero así es el fútbol. Al fútbol lo que uno le da, el fútbol le devuelve y yo creo que hicimos lo que pudimos y ahora toca prepararnos para el otro torneo”, aseguró tras concluir el torneo.