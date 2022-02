Herediano evidencia desesperación en su peor momento y Guanacasteca lo castiga

Nadie podía calmar a Jeaustin Campos al cierre del primer tiempo, su enojo por las decisiones arbitrales lo sacó de sus casillas. Después, al filo del juego, cuando Herediano intentaba el empate, la ansiedad y desesperación de los jugadores terminó siendo otro enemigo. Ya no solo se trataba de superar a la ordenada defensa de Guanacasteca, sino también ir contra sus propias angustias.

No es para menos, la derrota de este sábado 1-2 ante los nicoyanos alarga el pésimo momento del campeón nacional, que extendió la racha a ocho partidos sin ganar luego de tres derrotas y cinco empates. Si la cuerda de Campos estaba floja, las dudas sobre su futuro aumentaron.

El Team llegó al Colleya Fonseca con la misión de adueñarse de la pelota y del partido. Y hasta cierto punto lo estaba consiguiendo, era el que generaba las mejores ocasiones y exigía al arquero Mauricio Vargas, quien destacó con varias tapadas contra los dueños de su ficha.

Si no era el guardameta, los rojiamarillos fallaban en la decisión final. Aparecieron Gerson Torres, José Guillermo Ortiz y el mismo Diego González. Herediano lo intentó desde diferentes vías y así siguió pese a que el minuto 13 le cayó un balde de agua fría con el tanto de Anthony Contreras.

Guanacasteca se fue al frente gracias al olfato de Contreras y la habilidad de Brandon Aguilera, dando una clase magistral de cómo poner un balón en el área. El joven se llevó los aplausos por esa asistencia y después el tanto definitorio del compromiso (57′).

“Creo que a parte de ser contra el campeón, la victoria tiene más valor que sea de visita. Siempre venimos a jugar, tenemos un equipo muy bueno, joven y rápido, venimos a proponer y a la contra somos peligros”, comentó el volante número 10 a FUTV.

Antes de eso los florenses dejaron en evidencia la tensión que viven en este Clausura 2022. Cualquier decisión del réferi David Gómez era refutada, pero sobre todo sacó de las casillas al técnico Jeaustin Campos.

Una acción entre el guanacasteco Contreras y el portero Bryan Segura, que resultó con amonestaciones para ambos, desesperó mucho más al técnico. Campos empezó con reclamos airados que subieron de tono cuando el cuarto réferi, Allen Quirós, recomendó su expulsión y después la del asistente Jewison Bennette por reclamar esa decisión.

Esas determinaciones o las constantes llegadas al marco rival que no terminaban en goles hacían que en el Herediano sintieran que nada les salía y eso aumentó la frustración, según reconoció después el mismo Jonathan McDonald.

“No es que no creamos opciones de gol, no es que no corramos, no sé qué pasa. El torneo pasado éramos muy sólidos atrás, ahora en todos los partidos nos anotan. Hablamos entre nosotros, tratamos de mejorar, volver a las bases, correr, meter y ahí empezar con el talento. Es una situación complicada porque no hay palabras ya, nos sacan la bola de la línea, la bola pasa en medio, pega en el palo, no sabemos, pero esto sigue y tenemos el mejor escenario que es contra la Liga para salir de esto”, dijo a FUTV.

McDonald se encargó de hacer el empate momentáneo desde el punto de penal (49′) luego de una falta que el mismo recibió de Róger Díaz. Pero ese gol, en lugar de darle fuerzas a los locales, se las dio a los visitantes. Guanacasteca decidió meterse de nuevo al compromiso y aumentó la crisis del Team.