Herediano sufrió la lesión de su guerrero y Saprissa añoró al final a su estrella

Saprissa enfrentó a Herediano con una baja sensible, la de su capitán Mariano Torres, el futbolista de más asistencias en el campeonato con nueve y el jugador morado con más disparos a portería con 23, pero en la cancha, el cuadro tibaseño disimuló muy bien la ausencia del argentino.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, quien no estaba decidido a arriesgarlo, si Torres no se encontraba al ciento por ciento, no alineó a nadie para que asumiera el rol de Mariano. Quesada buscó poblar el mediocampo y en varios tramos del encuentro jugó directo con pases largos a Luis Javier Paradela y Orlando Sinclair.

La idea surtió efecto, los capitalinos a los 20 minutos de juego ganaban 0-2, con tantos de Paradela y otra vez Orlando Sinclair.

Mariano Torres no se recuperó de la lesión y ya suma el tercer partido consecutivo sin jugar con Saprissa. (Jose Cordero)

Mariano padece una fascitis plantar (inflamación del tejido fibroso a lo largo de la parte inferior del pie que conecta el hueso del talón con los dedos de los pies) y esto provocó que se perdiera los últimos tres compromisos, contra Sporting, Grecia y Herediano.

En los dos compromisos anteriores ante Sporting y Grecia, su lugar lo ocupó Christian Bolaños, quien jugó 72 minutos frente a los albinegros. Por su parte Marvin Angulo actuó todo el partido contra los griegos.

LEA MÁS: Saprissa no logró recuperar a su capitán para el juego ante Herediano

En esta ocasión solo Christian Bolaños fue tomado en cuenta para actuar, aunque arrancó el choque en la banca.

Por el bando florense, el equipo se presentó al terreno de juego sin bajas por lesiones, pero a los 18 minutos llegó lo impensable: el capitán, guerrero en el mediocampo, pidió cambio.

Yeltsin Tejeda se lesionó, hizo el gesto de la variante y hasta Keyner Brown arrugó la cara al ver que Tejeda no podía seguir. Su lugar lo ocupó Jefferson Brenes, pero sin duda es una ausencia a la que Saprissa le sacó provecho.

Para Herediano no solo fue quedarse sin Yeltsin, sino que perder una variante muy temprano, aparte de quedarse sin un líder y un jugador que con la pelota también sabe darle profundidad al equipo.

Saprissa pobló la mitad del terreno de juego y con la salida de Yeltsin, David Guzmán se sintió con un poco de libertad para tomar el balón y tratar de pasarlo de pie a pie.

Sin embargo, en la segunda parte, cuando el Team presionó con todo en busca de descuento (conseguido en el 58′), sí se hizo sentir la baja de Mariano Torres, ese jugador capaz de mover la pelota, marcar los ritmos o sacar la falta que le baje el ímpetu al rival. Saprissa perdió la pelota y no quedó más remedio que aguantar, a falta de un hombre que pusiera pausa.