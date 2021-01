“Estoy trabajando y mi trabajo me tiene que avalar. A mí no me trajeron a Herediano por amistad ni por nada, me trajeron por lo que sé, por lo que he trabajado en mi tiempo en Costa Rica, por lo que me conocen en México y yo estoy en este equipo por capacidad, no estoy por amistad. Entonces, seguramente ellos (Fuerza Herediana) pensarán y verán lo que es bueno para el equipo, pero yo me siento con el respaldo completo. La decisión la pueden tomar ellos sin ningún problema”, dijo Palomeque, luego del duelo ante Jicaral.