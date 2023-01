Herediano construía sin permiso municipal parqueos subterráneos del Rosabal Cordero

“El sueño continúa”. Con esa frase, Fuerza Herediana comunicaba a sus aficionados, en noviembre del 2022, que la construcción del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero se reanudaba luego de que la Municipalidad de Heredia les clausurara las obras porque algunos detalles no coincidían con los planos aprobados.

Sin embargo, inició el 2023 y los dolores de cabeza no terminan para el equipo florense.

Aunque las obras, que se aprobaron hace poco más de un año, pueden seguir su curso en este momento, existe una clausura parcial en ellas por parte del ayuntamiento, ya que las autoridades municipales se dieron cuenta, gracias a las inspecciones que realizan, que los florenses estaban construyendo de forma subterránea los parqueos y eso no está autorizado en los planos aprobados.

Municipalidad de Heredia clausura construcción de estadio del Herediano

Así lo explicó a La Nación Lorelly Marín, directora de inversión pública del municipio, quien dijo además, que si Herediano quiere seguir con ese objetivo, debe presentar unos planos nuevos y “cancelar los impuestos municipales pertinentes”.

“Lo que se emitió por parte del Control Fiscal y Urbano es que pueden continuar aquellas obras que constan en los planos aprobados, ese es el alcance de la resolución emitida. La parte subterránea no lo pueden trabajar y ellos están en ese proceso de trámite (para pedir permisos), pero ellos solo pueden continuar con aquello que conste en planos que se aprobaron”, mencionó Marín.

Por otro lado, el 4 de octubre del 2022, tanto aficionados como la dirigencia del Herediano no ocultaban su felicidad al colocar las primeras estructuras metálicas del nuevo estadio; no obstante, actualmente la municipalidad tampoco les permite colocar techos pues los aleros incumplen una norma urbanística.

“El alero sale más de los 2 metros 50 centímetros permitidos, por eso todavía está en análisis”, indicó la funcionaria.

Estadio Eladio Rosabal Cordero, avances en la construcción del estadio Sector Oeste casi finalizado, Fotografías: Juan Diego Villarreal

Herediano también tiene un problema con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pues su construcción invade parte de la vía pública.

“A partir del trabajo de campo, la inspección realizada, observar y confirmar la obstrucción del derecho de vía que se encuentra generando la construcción del estadio en el sector noroeste del mismo sobre la ruta 4101 (...) se sugiere a la parte legal del departamento notificar a la asociación Club Sport Herediano con el fin de liberar el derecho de vía” , reza el informe técnico.

Vinicio Solano, de demoliciones del MOPT, explicó que Herediano " no ha construido” en ese sector, pero lo utiliza para hacer una especie de mezclas y demás obras y eso es lo que está prohibido.

Actas municipales sobre el estadio

Las obras del Herediano formaron, durante el 2022, gran parte de las conversaciones del Consejo Municipal y esto es lo que consta en las actas.

Mes a Mes:

⇒ Marzo 2022

El tema comenzó a mencionarse en ese mes, cuando Óscar Vega, director administrativo del Comité Cantonal de Deportes de Heredia, informó que a raíz de los trabajos de construcción del Estadio el edificio en el que se ubicaba el Comité fue demolido.

Días después se presentó ante el Consejo Municipal una moción para declarar de “interés cantonal” el nuevo estadio Rosabal Cordero.

La moción pedía la declaratoria de interés, que se dispensara el trámite de comisión y se declarará como acuerdo en firme, y que se publicará en el diario oficial La Gaceta, y se comunicara tanto a los directivos del club, como a los aficionados y el público en general.

⇒ Abril 2022

Se presentaron problemas con permisos de postes alrededor del estadio. A raíz de esto, el regidor Carlos Monge dijo que se debía solicitar información al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) sobre los informes que se realizaron en las inspecciones al estadio de Heredia.

⇒ Mayo 2022

El Consejo solicita a la Administración de forma urgente que se realice un peritaje sobre los daños estructurales al Palacio de los Deportes, así como daños adicionales (mecánica de suelos, pérdida de utilidad, valor de bien).

La afectación se produjo en el costado noreste del inmueble, en la colindancia de aproximadamente 200 metros que existía entre ambos inmuebles.

La dirigencia del Herediano espera terminar el inmueble a finales del 2023.

⇒ Junio 2022

Siguieron los problemas con el Palacio de los Deportes.

El arquitecto Alejandro Chaves Di Luca, encargado de control fiscal y urbano, comentó que “las obras no se detuvieron porque no hay razón para detener el proceso constructivo, las obras no se han detenido porque tienen las licencias, han detenido obras de mitigación, el proceso constructivo no amerita detener las obras.”

A pesar de esto, el Concejo recomendó informar al alcalde de ese momento, José Manuel Ulate, la preocupación que existe respecto al estado del inmueble del Palacio, ya que la junta directiva y el gerente del Palacio, y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, expresaron las siguientes preocupaciones:

Donde estaban las oficinas del Comité tienen una pérdida casi del 100 por ciento de estabilidad y debe ser demolido.

El salón Óscar Rosabal también colapsó, con pérdida total.

Las gradas del Palacio de los Deportes están en riesgo de derrumbe, además se teme que colapsen las bombas de agua que tienen un valor aproximado de 100 millones de colones cada una. La pérdida de esas bombas devendría en un cierre de la operación comercial del Palacio.

Actualmente, la municipalidad realiza una valoración de la estructura, pues quieren que Herediano responda por ello y deje las instalaciones igual o mejor de como estaban.

⇒ Agosto 2022

El Consejo Municipal recomendó informar al ingeniero Randal Castro, presidente de la Asociación Club Sport Herediano, que estaban a la espera de la remisión de la propuesta del convenio para solucionar los daños ocasionados.

⇒ Setiembre 2022

El Concejo acordó que todo lo relacionado a la construcción del Estadio Rosabal Cordero y de la afectación al bien municipal (Palacio de los Deportes) se le realice un estudio para ver las actuaciones de la administración con el caso.

Concejo evaluará daños provocados por obras del nuevo estadio del Herediano en terreno municipal

⇒ Octubre 2022

Dejaron pendiente la moción de la declaratoria de interés cantonal del nuevo estadio y mencionaron que van a valorar la posibilidad de otorgar dicha condecoración cuando se haya superado la construcción del inmueble.

⇒ Noviembre 2022

En el acta, se menciona que ni los representantes del Estadio ni los de la Asociación Deportiva Administradora del Palacio de los Deportes firmaron el documento para resolver el tema de los daños.

Aunado a lo anterior, no se visualiza en el documento “borrador” cuál de las partes asumirá el costo por ¢6.687.000,00 por concepto de peritaje al daño estructural del inmueble, sino que se cargó directamente al presupuesto de la Municipalidad de Heredia.

En diciembre 2022, el Consejo no mencionó nada de la construcción de la nueva casa de don Eladio.