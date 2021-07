Herediano busca más ataque con los nuevos refuerzos

Expandir Reproducción automática 1 de 5 27/12/2011 Entrenamiento del Club Sport Herediano/Estadio Rosabal Cordero/Presentacion de nuevos Jugadores ala planilla del equipo/en la fotografia al centro el jugador Jorge la Flecha Barboza bromenado con sus demas compa–eros del equipo en el primer dia de entrenamiento Foto de Diana Mendez (Diana Mendez)

Heredia. Un arquero, un defensa y dos volantes se vincularon ayer al Club Sport Herediano, al firmar un contrato por dos temporadas.

Fernando Valverde, arquero procedente de Barrio México; Óscar Esteban Granados, contención que llega de Orión; Waylon Francis, lateral izquierdo de Limón; e Ismael Gómez, argentino que también estuvo en el club caribeño, son los nuevos jugadores que defenderán los colores del subcampeón.

Ayer, en conferencia de prensa en el estadio Rosabal Cordero, los futbolistas firmaron el contrato y lucieron su camiseta por primera vez para más tarde, y junto al resto del equipo, iniciar la preparación del Torneo de Verano 2012.

“Estoy contento porque se me abren las puertas de un equipo grande, vengo a darlo todo. Creo que la gente me conoce y sabe que siempre me esfuerzo”, declaró Granados tras la presentación.

Precisamente él es uno de los jugadores que se encargará de imprimirle más fuerza a la transición del mediocampo hacia adelante, pues esa es la idea con la que viene el Team para la nueva temporada.

“Tomamos la decisión de quitar gente en defensa porque tenemos suficientes jugadores ahí y pensar en futbolistas que nos aporten en el mediocampo porque la idea de este campeonato es ser mucho más ofensivos”, explicó Jafet Soto, quien recomendó la llegada de los cuatro jugadores al club.

Por su parte, Francis mostró su satisfacción por el paso que dio al firmar con los rojiamarillos y no solo por el beneficio en su carrera deportiva. “El interés por firmar acá en Herediano surgió desde el torneo anterior pero lamentablemente yo firmé con Limón y las cosas no salieron bien. Nos debían dos o tres meses de salario”, dijo el lateral.

Pretemporada. Herediano inició sus prácticas ayer con miras al inicio del Verano y trabajará hasta el sábado a doble sesión, retomará el lunes el trabajo físico y seguirá entrenando hasta el 7 de enero, día en que participarán en la cuadrangular “90 minutos por la vida”.

Para el nuevo torneo Soto rescató la madurez con la que llegan.