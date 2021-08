Herediano aleccionó a Cartaginés: liquidar es la clave

De qué le sirve a Cartaginés rematar el doble que su rival, si apenas dos de sus 14 disparos tuvieron dirección al arco y aunado a esto, desperdició la mejor acción que tuvo en el minuto 75: un mano a mano de Róger Rojas que para sorpresa hasta del mismo Herediano terminó afuera sin que nadie incomodara al catracho.

El Team sacó el libreto de un equipo que sabe jugar instancias finales y al que no se le puede dejar vivo, o propina una lección dolorosa. Si bien, los brumosos no fueron dominadores totales del choque y se intercambiaron golpes de tú a tú, la acción de Rojas por mucho fue el punto de quiebre del choque.

Con dos chispazos de Berny Burke en el cierre, los florenses le enseñaron a su adversario cómo se debe afrontar un clásico y más aún cuando hay urgencia por sumar de a tres, para salir de un bache y escalar en la tabla.

Los rojiamarillos liquidaron a tres minutos del final y redondearon su victoria en el tiempo de reposición. Burke llegó desde el banquillo inspirado, con velocidad y puntería marcó el primer tanto en el 87′ y en el 91′ sacó el penal para que Jonathan McDonald concretara en el 92′.

Herediano - Cartaginés El florense Gerson Torres (izquierda) fue un dolor de cabeza para el brumoso Ryan Bolaños, en el duelo en el que Herediano se impuso 2 a 0 en la fecha ocho del Apertura 2021. Fotografía: Herediano. (Herediano)

Cuánto puede dolerle al catracho su falló y más aún al propio Géiner Segura, quien logró replantear tras el dominio inicial de su rival, pero una ocasión tan evidente y clara como la de Róger es imperdonable para un plantel que no sale de altibajos.

David Patiño y sus dirigidos no son culpables de esto, al contrario, el estratega hizo lo que debía al mover el banquillo ajustar y al final debe felicitar a sus jugadores, quienes consiguieron que de sus cinco disparos a portería, dos terminaran en el fondo de las redes.

Intercambio de dominio

La misma necesidad de ambos equipos por sumar de a tres y escalar en la tabla los llevó a intercambiarse el dominio en la inicial.

Herediano tomó la batuta en el arranque y arrinconó a los brumosos con mucha dinámica y velocidad por los costados, sabedor del peligro que generan en el mano a mano Gerson Torres y Jewison Bennette.

Herediano - Cartaginés El brumoso Víctor Murillo tuvo un juego destacado en el enfrentamiento ante Herediano, en la fecha ocho del Torneo de Apertura 2021. Fotografía: Cartaginés. (Cartaginés)

Sin duda que Bennette es una de las más gratas sorpresas del Apertura 2021 y aunque solo tiene 17 años, muestra confianza, sabe bien de su calidad y no teme a mostrarla, pese a que quienes lo suelen marcar lo superan por mucho en experiencia y edad.

El juvenil encara, es atrevido y gusta de cortar al centro para rematar. Incluso, en el minuto seis estuvo a nada de abombar las redes, de no ser porque José Gabriel Vargas se interpuso en la línea y salvó ante el disparo de la promesa florense.

No obstante, el Team no logró aprovechar esto y se quedó sin golpear a su rival. El técnico Géiner Segura ajustó, pidió buscar más Ronaldo Araya y con él como protagonista, los visitantes salieron del asedio.

Araya es otra de las figuras que dejan buenas sensaciones en el certamen. El creativo subió su nivel, su mejora física le permite recorrer más espacio y estar más presente de la acción. Además, ahora logra habilitar a sus compañeros y los suele habilitar.

Los blanquiazules cerraron mejor la primera parte, al punto de realizar ocho disparos en total (dos directos), contra los tres que acumuló el dueño de casa (dos al arco).

El complemento fue igual o más disputado y los grandes ganadores fueron los aficionados, quienes tuvieron un poco de esa intensidad que tanto se pide en el fútbol local.

No obstante, si hay algo que recriminarle a estos dos clubes es la definición. Tanto llegar no tiene mucho sentido si no se sabe liquidar.

Es más, el primer señalado en esta línea es Róger Rojas, a quien le sobró entrega y sacrificio para jugar por muchos lapsos solo en el frente del ataque, pero desperdició la mejor ocasión de su equipo en todo el choque. El hondureño tuvo un mano a mano en el 75′ y aunque lo más difícil era tirarla afuera, fue lo que finalmente hizo al verse solo ante el arquero.

Luego de esto, el escenario cambió por completo y Herediano sacó toda su experiencia para castigar a quienes lo dejaron vivos.

Ficha del juego:

Herediano:

Titulares: Bryan Segura, Keysher Fuller, Keyner Brown, Ariel Soto, Yael López, Juan Miguel Basulto, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette, John Jairo Ruiz, Gerson Torres y Yendrick Ruiz. DT. David Patiño.

Cambios: Jonathan McDonald (J. Ruiz, al 62′), Berny Burke (Bennette, al 69′), Alejandro Bran (Basulto, al 69′) y Orlando Galo (Y. Ruiz, al 81′).

Cartaginés:

Titulares: Darryl Parker, William Quirós, Ryan Bolaños, Heyreel Saravia, José Gabriel Vargas, Víctor Murillo, Mauricio Montero, Jeikel Venegas, Ronaldo Araya, Allen Guevara y Róger Rojas. DT. Géiner Segura.

Cambios: Carlos Barahona (Quirós, al 58′), Andy Reyes (Rojas, al 82′), Byron Bonilla (Venegas, al 82′) y Daniel Chacón (Montero, al 89′).

Goles: 1-0 (87′): Burke (Torres). Árbitros: David Gómez con Luis Granados y Emmanuel Alvarado. Estadio: Colleya Fonseca, 5 p. m.