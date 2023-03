Henry Duarte se sentía presionado: ‘Reconozco mi culpa y responsabilidad’

Luego de recibir la noticia de no seguir como gerente deportivo de Puntarenas, Henry Duarte toma las cosas sin remordimientos; todo lo contrario, acepta que falló en la toma de algunas decisiones.

“Con la gerencia deportiva no sigo, pero continúo dentro de la institución como director de ligas menores y de proyectos del PFC.

“Me cambiaron porque las ligas menores estaban un poquito descuidadas, yo estuve asumiendo mucho tiempo con el plantel mayor y lógicamente debía estar ahí día a día disponible”, dijo Henry.

Duarte agregó que junto a la administración de Puntarenas, decidieron ponerle atención a los proyectos, por lo que laborará en la formación de jugadores y la aparición de nuevas figuras para el club.

- ¿No cree que lo bajaron de puesto?

- Sí, puede ser que sí, pero como director de proyectos de ligas menores me quito mucha presión.

- ¿Qué tipo de presión?

- Estar con el primer equipo demanda su tiempo y estar con el fútbol profesional tiene su parte estresante. Además los resultados no se dan y eso presiona mucho porque es poco lo que uno puede actuar y hacer.

“Yo estoy en la posición de tratar de quitarle estrés a mi vida. En mi función como gerente deportivo, aparte de conversar y razonar con la gente, no podés hacer nada más desde el punto de vista práctico”.

- ¿Entonces usted se venía sintiendo presionado?

- Sí, claro que sí y aparte también hubo algunas cosas que no caminaron y tengo que apechugarlas dentro de mi gestión.

- ¿Cuáles?

- Por ejemplo dos jugadores que se trajeron y a última hora no pudieron actuar. También tuvimos situaciones administrativas con Hacienda y eso nos impidió contratar otros jugadores que queríamos traer.

"Hubo cosas donde debí decidir en el momento y no lo hice", dijo Henry Duarte, quien agregó estar en una posición de quitarle estrés a su vida.

- ¿Pero eso fue únicamente su responsabilidad?

- Digamos que sí y bueno uno estaba ahí y hay que aceptar. Si de algo me he responsabilizado en mi vida, es que acepto la cuota de culpa que me corresponde. Hubo cosas donde debí decidir en el momento y no lo hice. Se llevó mucho tiempo y eso es una pérdida, como pagarle un salario a un jugador que no utilizamos.

- ¿Qué otras cosas no decidió en el momento?

- Uno tiene que ser ante todo responsable y creer en el trabajo. Se le dio muchas largas a situaciones deportivas y administrativas, cuando se debió tomar una decisión rápida. Yo considero que eso en la gestión de un administrador deportivo es contraproducente.

“Lo importante es que ahora me dedicaré duro al trabajo de formación de jugadores y al futuro de la institución. Esta nueva función me va a permitir hacer una labor, que creo a la edad de uno es más factible”.

- ¿Entonces usted esperaba que se diera un cambio en sus funciones?

- Sí, porque había situaciones que no caminaron bien y acaté la disposición con culpa y responsabilidad, porque acá también hay que sacar resultados y estuve totalmente de acuerdo.

- Puntarenas cambió de técnico, de presidente y ahora de gerente deportivo. ¿Esto indica que andan mal administrativamente?

- No. Por ejemplo con lo del presidente se dio una situación ahí que pudo haber afectado. Lo mío como lo dije, debí haber alertado o parado algunas cosas. Algunas personas hemos fallado y no necesariamente el club. En mi caso, debí tomar la decisión de regresar a los jugadores que vinieron y no se pudieron usar.

- ¿Cuánto se le complica el panorama a Géiner Segura si el viernes no derrota a Saprissa?

- Yo creo que el equipo cada día viene mejorando el funcionamiento y estructura. Considero que se va a sacar un buen resultado a pesar de que es difícil y Saprissa viene bien.