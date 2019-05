“Para mí fue extraña (mi salida), ya que había hablado con Wálter Centeno antes de terminar el torneo, él me había dicho que quería contar conmigo para el siguiente torneo, de parte de él me dijo y fue claro que iba a continuar conmigo. Llamé a don Evaristo y me dijo que la comisión técnica había decidido no renovarme”, detalló Mora.