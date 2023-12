Haxzel Quirós: ‘El árbitro dijo que perdón. Que no tenía que expulsarlo (a Orlando Galo)’

El defensor del Club Sport Herediano, Haxzel Quirós, al concluir el juego de ida de la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2023, ante el Deportivo Saprissa, aseguró que el árbitro central del encuentro, Adrián Chinchilla, se disculpó después de mostrarle la tarjeta roja al defensor Orlando Galo.

Galo fue expulsado en el minuto 14 del primer tiempo por pisar al jamaiquino Javon East. Dejó al Team con 10 jugadores, quienes perdieron 1-2 en el partido celebrado en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe.

Haxzel afirmó a la prensa que algunos jugadores del equipo rojiamarillo le contaron que el árbitro se disculpó por la expulsión de Galo. Incluso, el cuarto árbitro (Josué Ugalde) llamó a Orlando, generando dudas sobre el desempeño del equipo arbitral este jueves.

“Personalmente no vi la expulsión porque le di la espalda a la jugada. Pero estuve viendo un video, donde se observa que el jugador se cae y mi compañero no puede hacer nada para esquivarlo. Se lo intenta brincar, pero le cae encima. Al final, el árbitro (Adrián Chinchilla) dice que, perdón. Que no tenía que expulsarlo. Nos dijeron que él lo dijo. Lamentablemente tenemos que jugar contra todo eso”, dijo Quirós.

Según Haxzel, Orlando Galo se sintió afectado al dejar al equipo con 10 jugadores, pero el equipo lo respaldó y lo alentó. Al observar el video están convencidos, según su opinión, de que no hubo mala intención por parte de su compañero.

El lateral originario de Isla Chira confesó que en Herediano deben enfrentar este tipo de situaciones que surgen en un partido y solo deben concentrarse en el compromiso del próximo domingo a las 5 p. m., ya que la diferencia es solo un gol y confían en lograr un buen resultado en el Ricardo Saprissa.

“Pensábamos que después de todo lo que había pasado íbamos a tener un arbitraje parejo. Sin embargo, nosotros cometíamos faltas y nos sacaban amarillas, mientras que ellos cometían y no recibían ninguna sanción. Fue injusto para nosotros, pero somos una familia y superaremos esto”, añadió Quirós.

Jugadores del Herediano molestos por arbitraje

Otro que no se guardó nada fue el volante John Jairo Ruiz, quien también sintió que el trabajo del cuerpo arbitral no fue el mejor y que perjudicó al Team.

“Fuimos superiores a ellos (Saprissa) en todo el partido, aún con 10 jugadores. Pero hubo cosas de tres o cuatro que estuvieron con ellos, y así es complicado jugar. En partidos importantes como estos, esas personas (árbitros) van en contra del Herediano. Ya sea porque expulsan un jugador o toman decisiones que no son las correctas y afectan el trabajo de todo un año”, añadió Ruiz.

Un poco más ecuánime fue el volante Gerson Torres, quien admite que quedar con solo 10 hombres influyó en el resultado final en contra del conjunto rojiamarillo.

“Para mí, la diferencia en el partido se marcó por la tarjeta roja a (Orlando) Galo. Estábamos manejando el partido, estábamos haciendo las cosas bien y obviamente después de la roja tuvimos que meter el equipo atrás. Cuando quisimos presionar, dejamos muchos espacios que ellos aprovecharon. Obviamente, Galo lo hizo sin mala intención, pero la acción está bien pitada”, dijo Torres.