Hasta Luis Fernando Suárez disfrutó el desahogo de Anthony Contreras

La carrera frenética, el grito de gol a todo pulmón y sus compañeros corriendo detrás de él mientras en la gradería el técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, miraba cómo el delantero Anthony Contreras celebraba la tercera anotación de Herediano frente al Deportivo Saprissa.

Cuatro meses atrás en el mismo escenario, el estadio Colleya Fonseca, Antohony había anotado su última conquista por campeonato nacional en las semifinales ante el Puntarenas FC (3-1).

También habían pasado 120 días (22 de octubre del 2022) desde que salió llorando del mismo reducto, tras fallar un penal ante el Deportivo Saprissa, que a la postre fue decisivo para que el Team no solo perdiera su invicto en el Apertura 2022, sino la opción de conquistar su corona número 30.

Sereno, tranquilo, después de sacar toda aquella rabia que lo invadía, el delantero no pudo ocultar su alegría luego de marcarle al Saprissa, quizás como una especie de revancha por todo lo que había vivido en las últimas 16 semanas

“La verdad me siento muy feliz por el trabajo grupal. No veníamos en una buena racha y esta noche hicimos muy bien las cosas. Todos corrimos y nos respaldamos. El gol es un plus que a uno le llega como delantero. Es cierto que no venía anotando, por lo que me ayuda a tener confianza y seguir luchando en cada partido”, comentó Contreras.

El ariete confiesa que vivió días amargos, donde las críticas fueron feroces, pero su confianza en Dios pudo alivianar la carga y tener la tranquilidad para salir adelante.

“Como delantero es un desahogo el anotar, porque uno vive del gol. Uno sabe que siempre estarán las críticas, uno entiende esa parte. Como delantero siempre se debe estar cerca del gol, estar aportando, por lo que estoy agradecido con Dios por la oportunidad de jugar y ayudar al grupo con un gol más”, agregó Contreras.

Una familia Copiado!

Anthony enfatizó que en los malos momentos el apoyo incondicional de sus compañeros y familiares fue fundamental para no decaer o frustrarse, pues sabía que pese a la sequía goleadora debía mantener la calma pues las anotaciones llegarían.

“Siempre le voy a agradecer a los compañeros quienes a pesar de la sequía estuvieron muy atentos, apoyándome, dándome la confianza. También estoy agradecido con Geiner (Segura), con Jafet (Soto), sus asistentes y los compañeros, quienes siempre me apoyan y me demostraron que somos una familia”, resaltó Contreras.

El joven mundialista de Qatar 2022 también destacó el aporte del veterano goleador Yendrick Ruiz, quien una y otra vez le insistió que creyera en él.

“Sin duda quiero destacar lo de Yendrick (Ruiz), quien siempre estuvo apoyándome y me ayudó a no presionarme tanto para hacer goles. Me ayudó a no volverme loco si los goles no llegaban, y resaltó el aporte que hacía en la cancha cumpliendo con lo que me pedía el técnico. Como dije, me demostraron que somos una familia tanto dentro como fuera de la cancha”, agregó Contreras.

Anthony manifestó que ahora lo importante es que el equipo pueda salir adelante y lograr los objetivos que se propusieron, como pelear en la parte alta de la tabla de clasificaciones en el Torneo Clausura 2023.

“Es cierto que no hemos tenido buenos partidos. Pero de ahora en adelante solo queremos ir hacia arriba. No solo porque goleamos somos los mejores, ni antes éramos los peores. Debemos ser constantes y lo debemos demostrar en los próximos partidos. En mi caso el gol fue para desahogarme. Creo que yo mismo puse el listón muy alto y ahora debo trabajar más fuerte para no defraudar a los aficionados”.