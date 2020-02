“Fue muy bonito y agradezco mucho el apoyo. Pensé que la afición me iba a recibir de otra forma, pero fue todo lo contrario y esto demuestra que aún confían en uno, así que no hay mejor forma que devolver esto que con un buen trabajo… Empecé a trabajar con una señora que me brindó su apoyo, que me dijo que jalara cosas buenas, independientemente de si me iban a gritar o no, y gracias a Dios se vio en la cancha. El profesor y la directiva me dieron su confianza y eso vale mucho para mí”, añadió.