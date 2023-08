Hasta Jeaustin Campos quedó aturdido con la extraña derrota de Herediano

La cara de Jeaustin Campos lo decía todo: enojo, frustración y principalmente incertidumbre. Quien observó el partido entre Puntarenas FC y Herediano jamás entenderá cómo los florenses dejaron ir el gane en el cierre y cayeron 3 a 2.

Parece mentira que un equipo que dominó a placer, como el Team, terminó con las manos vacías y no pudo adueñarse del liderato. Campos tiene claras las razones, pero de igual forma, le es difícil digerirlas.

¿Cómo explica lo que sucedió en el cierre y esta derrota?

- Pensamos que íbamos a cerrar el partido de la mejor manera (con los cambios). Si hubiésemos metido dos goles con los que empezaron el partido, al final no pasa nada. Sin embargo, no fue así y se dieron desatenciones que no se deben presentar, como el balón parado y ese pelotazo del final.

”Un equipo como Herediano no solo tiene que jugar bien, que creo que lo hicimos. Estamos golpeando con martillo de hule y no puede ser, porque cuando se le pasa por encima a un rival en lo futbolístico, hay que matar y cerrar.

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, reconoció que a su equipo le faltó eficacia y pagó caro. Por lo mismo, terminó con la derrota ante Puntarenas FC. (Rafael Pacheco Granados)

”Tengo mi responsabilidad, pero al ver que no teníamos esa eficacia, cerramos los espacios. Sabíamos que iban a jugar al pelotazo, así que metimos una línea de cinco para estar protegidos y era lo que queríamos”.

¿Este tipo de resultados son una cachetada para que el equipo no caiga?

- Es lo que más duele, porque siento que todos los partidos los hemos jugado bastante bien. Hemos mostrado buen control, buenos movimientos y no voy a decir que le pasamos por encima a los rivales, porque sería falta de respeto, pero sí hemos dominado ampliamente. Sin embargo, tenemos que ganar.

”Estoy enojado, porque los muchachos no pueden jugar tan bien y no tener el resultado en estos últimos dos partidos. Merecíamos más, llegamos, tuvimos opciones y hasta un mano a mano, pero esto no es de merecer.

”Uno propone y maneja en su pizarra una serie de situaciones, no obstante, no se dan. Además, las distracciones han sido imperdonables y esto se trae abajo unos muy buenos 90 minutos”.

¿Qué le preocupa más, el no definir o el no poder cerrar el partido?

- Las dos. Porque si tenemos eficacia en las dos áreas, los resultados van a ser más congruentes con lo que ocurre en el partido. Defendemos bien y atacamos bien, pero no contamos con esa eficacia en los pequeños detalles.

”Tenemos que traducir el buen juego en goles y en el cero atrás. Es imposible que nos hagan tres goles en balón parado y en situaciones en las que deberíamos estar finos”.

¿Pensaron que tenían seguro el triunfo?

- Nunca estoy seguro de los resultados. Estaba seguro de manejar una ventaja cerrando espacios, porque si hubiera estado seguro de que íbamos a ganar, más bien meto tres o cuatro delanteros.

”Luis Miguel Franco es un gran jugador, lo tuve y lo conozco. Ahora, sin quitarme responsabilidad, yo jugué fútbol y los futbolistas deben estar alertas y tomar decisiones. Si me dicen que Franco era un referente en un tiro de esquina, la verdad es que no. Los jugadores deben estar alertas por si alguien quedó solo, porque ese gol no puede pasar en Primera División”.

¿Hay alguna posibilidad de reforzar la delantera?

- Para nadie es un secreto que salieron dos figuras, como Anthony Contreras y Kenneth Vargas. Ellos hacían una competencia con Jesús Godínez.

”Estamos recuperando a José Guillermo Ortiz, a quien le ha costado un poco y desde hace varios días estamos hablando de esto (refuerzo en ataque). Está recayendo el peso sobre un jugador como Godínez y necesitamos una alternativa más”.

¿José Guillermo Ortiz puede salir a San Carlos a préstamo?

- Hasta el momento no. No he tenido nada oficial al respecto de esto. Son decisiones que se toman más arriba de uno, así que vamos a ver qué posibilidades hay.

”Trabajo con los que están día a día y hasta ahora, Ortiz ha estado entrenando sin parar. Es una realidad que le ha costado un poco, porque estuvo 13 o 14 meses sin jugar por la lesión y sí le ha costado más”.