“La verdad no me esperaba tantos gestos de cariño de los heredianos. Desde que subí la carta de despedida a eso de las 2 p. m. fueron muchísimos los mensajes que recibí a mi teléfono y las redes sociales. Es muy bonito y son sentimientos especiales. Amigos y allegados, como el padre de la parroquia de Heredia, Fernando Vílchez, con quien tengo una bonita relación, que me escribió. Tanto yo como mi familia les estamos eternamente agradecidos por tantos gestos de cariño”, confesó Azofeifa.