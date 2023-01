Hasta el mismo Michael Barrantes se sorprende de lo que hace a sus 39 años

Cuando Saprissa no le renovó a Michael Barrantes a inicios del 2022 y le planteó seguir en el club solo si era como asistente, el jugador jamás imaginó todo lo que vendría con Cartaginés (dos títulos más). Claro, ni en sus mejores sueños estaba que a sus 39 años seguiría más que vigente y a las puertas de ser el jugador de más edad en participar en el Torneo de Clausura 2023.

Barrantes fue pilar para el histórico cetro de los brumosos en el Clausura 2022 y también para conseguir el doblete con el Torneo de Copa. Por más que en algún momento él mismo valoró que lo que quería eran seis meses más de carrera o un año, la realidad es que en la Vieja Metrópoli encontró el lugar en el que se siente cómodo y para el 2023 se proyecta como titular por su rendimiento.

Lejos de sonrojarse por ser el más veterano del Clausura 2023, Michael se siente orgulloso y sabe que son pocos los que pueden seguir al alto nivel y de la forma en la que lo hace, al rozar los 40.

“Realmente no tenía este dato en mis manos (jugador más veterano), pero me alaga y me enorgullece muchísimo. Estar a la edad que tengo, con 39 años recién cumplidos, jugando al alto nivel en el país y aportándole de muy buena forma al Cartaginés, pues es muy importante. Espero seguir trabajando bastante fuerte”, comentó el futbolista en entrevista con Unafut.

Leonardo Vargas padre y Leonardo Vargas hijo, presidente y gerente de los centenarios, fueron quienes buscaron a Michael al considerar que su ADN ganador (ocho cetros nacionales) era lo que necesitaban. El tiempo les dio la razón, al ser este volante titular indiscutible desde que llegó.

El mediocampista siempre dedica espacio para agradecer a los dirigentes que le abrieron las puertas y en especial a una afición que lo adoptó como uno más y con la que tiene una química especial, según dice y se ha visto en cada partido. Sus hijos, Arjen y Enzo, son su motor y al lado de su esposa, Barrantes quiere alargar su historia dentro del terreno de juego.

Sus claves

Ante el presente de Michael Barrantes, surge la duda: ¿qué hace este habilidoso jugador para seguir vigente e incluso regalar goles de media cancha con su zurda, a una edad en la que la gran mayoría ya se retiraron?

Michael Barrantes disputó siete partidos en el Torneo de Apertura 2022, logró cuatro anotaciones y dos asistencias; esto antes de lesionarse de su mano derecha. (MAYELA LOPEZ)

Su respuesta deja ver su cuido personal y su enfoque en alcanzar lo que quiere: “Trato de hacer las cosas normales, me cuido con el descanso y el trabajo fuera de cancha. Trabajo igual que mis compañeros, a alta intensidad, y lógicamente el cuerpo técnico trata de dosificarme más las cargas. La alimentación es clave y sigo todo al pie de la letra con la parte de nutrición, porque nos controlan día a día en el club”.

Así mismo, hay una pregunta inevitable: ¿qué más quiere Michael y cuáles son los objetivos para un futbolista que además de sus ocho títulos también conquistó una Supercopa, un Torneo de Copa, es mundialista, jugó en el exterior y ganó una liga de campeones de la Concacaf y una Liga Concacaf?

“Entregarme al máximo, dar lo mejor de mi dentro y fuera de la cancha, ayudar a mis compañeros a esforzarse y dar lo mejor. Si uno hace esto, las cosas van a salir bien. No puedo dejar de lado que todos buscamos objetivos como clasificar y títulos, pero si cada uno nos enfocamos en el día a día e ir partido a partido, vamos a conseguir grandes cosas”, comentó con la alegría y simpleza que le caracteriza.

Michael no habla de su retiro, es algo que sabe que llegará, pero por ahora quiere disfrutar. Eso sí, de seguro seguirá muchísimos años más en el deporte que le apasiona, ya que tiene licencia de técnico y quiere probar en este campo cuando deje de ser jugador.