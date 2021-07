Guilherme Farinha: 'No queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten nada'

Alajuela

Como "visita" en el estadio Alejandro Morera Soto, Alajuelense se juega una final este jueves a partir de las 8 p. m. contra Carmelita.

Después de lo que fue la derrota por 2-0 contra Saprissa, Guilherme Farinha asegura que sus pupilos están anímicamente fuertes, porque lucharon, trabajaron, jugaron y la suerte no les sonrió.

"No queremos salir a tapar el sol con la mano, se cometieron errores, porque los dos goles fueron consentidos, tanto el primero, como el segundo, no le quiero quitar méritos a nadie", afirmó el técnico liguista.

Pero de nuevo, hizo referencia al arbitraje de Juan Gabriel Calderón.

"Saprissa no merece y no necesita de esos regalos, es un gran club, tiene una gran planilla, un gran entrenador, una gran afición, un gran estadio y no necesita de esos regalos. Nosotros no queremos que nos regalen nada, no nos regalen por favor nada, pero tampoco nos quiten nada", apuntó Farinha.

El luso dice que el pulso contra los verdolagas no será sencillo.

"Hay personas que dicen que las finales no se juegan, se ganan y a mí no me gusta mucho esa frase, aunque yo también ya la utilicé. A mí me gusta más hablar de que las finales se juegan y se ganan".

Si los rojinegros vencen a Carmelita este jueves, dará un paso decisivo hacia la cuadrangular.

Guilherme Farinha y José Andrés Salvatierra atendieron a la prensa previo al juego contra Carmelita. (Fanny Tayver )

"Queremos quedar terceros, es más favorable para nosotros en todos los aspectos, pero en primer lugar queremos ir paso a paso, entrar en la cuadrangular y ser terceros".

Farinha reseñó que al igual que la Liga, Cartaginés también tiene un cierre complicado.

"Vamos a intentar llegar al tercer lugar. Todos sabemos que es un partido clave para nosotros y no podemos dejar escapar la oportunidad que tenemos, quizás con un poco de suerte que no tuvimos durante muchos juegos, probablemente este jueves tengamos la suerte de quedar clasificados a la cuadrangular final, ya merecemos un poco de suerte", manifestó el portugués.

Según el estratega manudo, la suerte es lo que "a nosotros nos ha faltado en los momentos claves de muchos partidos".

Para el pulso contra Carmelita, Guilherme Farinha no contará con Jorge Claros, quien vio la cartulina roja en el clásico.

"No quiero cambiar mucho nuestro sistema, nuestra temática de juego, nuestro perfil de juego, lo que entrenamos, que es sagrado, tenemos opciones para suplir a Claros", mencionó, sin adelantar quién lo reemplazará.

Regresa José Andrés Salvatierra

Después de cumplir dos partidos de suspensión tras la cartulina roja que vio luego de que finalizó el juego contra Cartaginés, la Liga recupera al lateral derecho José Andrés Salvatierra.

Ante Belén lo sustituyó el canalero Harold Cummings y contra Saprissa lo suplió Kenner Gutiérrez.

"Hay como cierta impotencia en algunos momentos de que no se puede hacer nada y uno ve el esfuerzo de los compañeros, de cómo luchan y a pesar de eso no se dan los resultados, entonces sí se sufre bastante desde afuera", mencionó el defensor, quien este miércoles fue llamado a la Tricolor para el arranque de la hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Salvatierra dijo que es un honor ser tomado en cuenta por Óscar Ramírez, pero de momento se concentra en el juego de este jueves, contra los verdolagas.

"Carmelita siempre ha sido difícil, es un rival que siempre nos complica los encuentros, pero también el grupo está convencido y sabe que es un partido clave para las aspiraciones de clasificar y no solo para eso, sino para poder alcanzar el tercer lugar, entonces lo tenemos claro y sabemos que si queremos ganar, vamos a tener que dar más del 100% que se ha venido dando", apuntó Salvatierra.

Y añadió: "Siempre nos complican, vienen a dar el máximo de ellos y se quieren dar a respetar, más que en el papel son casa y quieren hacer sentir eso, en todos los partidos ha sido así y este no va a ser la excepción, nosotros lo tenemos claro y sabemos que para ganarles tenemos que dar algo más, tenemos que tener más ganas que ellos, más deseos y mejor fútbol para poder sacar el marcador".

En este momento, Alajuelense es cuarto en la tabla de posiciones con 30 puntos, mientras que Carmelita es sexto, con 25 unidades.