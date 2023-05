Guía TV: ¿Cómo ver cuatro partidos el domingo a la misma hora?

En un cierre de primera fase electrizante, donde se conocerán cuáles equipos quedan enfrentados las semifinales del Torneo de Apertura 2023, es mejor tener claro cuáles canales transmitirán los cuatro compromisos que se jugarán este domingo 7 de mayo, a partir de las 3 p. m.

Recordemos que de los duelos Puntarenas - Herediano y Cartaginés - Sporting FC saldrá el cuarto boleto a la segunda ronda. También se conocerá el dueño de la cuarta plaza de la tabla acumulada, que al final podría otorgar un cupo en la Copa Centroamericana de Concacaf; morados, manudos y florenses ya tienen su cupo.

También los juegos entre Guadalupe - Alajuelense y Guanacasteca - Santos deben tener el mismo horario. Esto porque una combinación de resultados y de no cumplir los pamperos con regla Sub 20 de sumar 1440 minutos, puede variar el descenso ¡Aunque usted no lo crea!. De allí su importancia.

Conociendo los pormenores de los enfrentamientos, les contamos que las cableras oficiales del Torneo Clausura 2023, FUTV y Tigo, tienen dos partidos en forma simultánea a las 3 p. m. y usted puede seguir las incidencias de su partido favorito de la siguiente manera:

- El enfrentamiento entre Cartaginés vs. Sporting FC en el estadio Fello Meza será transmitido por FUTV.

- Por su parte, el partido Guanacasteca vs Santos, lo puede mirar por Repretel Canal 6.

- A las 6 p. m. FUTV pasarán en diferido el juego entre los nicoyanos y santistas en FUTV.

- En el caso de los dos restantes partidos, a las 2 p. m. Tigo Sports abre su transmisión, con información desde los estadios Lito Pérez y Coyella Fonseca y a las 2:30 p. m. separa sus señales.

- Puntarenas FC - Herediano será transmitido por Tigo Sports y usted podrá verlo en cualquier cablera que tenga este canal.

- En cambio, Guadalupe - Alajuelense solo se podrá observar por canal 10 de Tigo, que es exclusivo para los suscriptores de esta cablera.

- El duelo entre guadalupanos y manudos también se puede seguir por la App de Tigo, que es exclusiva para sus suscriptores.

Sábado

6 a. m. La Vuelta España femenina (Ciclismo, etapa 6), por ESPN 3.

6:20 a. m. Juventus vs. Inter (Serie A femenina), por ESPN.

6:50 a. m. Milan vs. Lazio (Serie A), por ESPN 2.

7:30 a. m. Augsburg vs. Unión Berlín (Bundesliga), por Sky 504/546.

7:30 a. m. Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt (Bundesliga), por Sky 504/546.

7:30 a. m. Borussia Mönchengladbach vs Bochum (Bundesliga), por Sky 504/546.

7:30 a. m. Freiburg vs. RB Leipzig (Bundesliga), por Sky 504/546.

7:30 a. m. Hertha Berlín vs. Stuttgart (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:50 a. m. Nice vs. Rennes (Ligue 1), por ESPN.

9:55 a. m. Roma vs. Inter (Serie A), por ESPN 3.

10:30 a. m. Werder Bremen vs.Bayern Múnich (Bundesliga), por Sky 504/546.

11 a. m. Wells Fargo Championship (Golf tercera ronda), por ESPN.

12:50 p. m. Ajax vs. AZ (Eredivisie), por ESPN 3.

2 p. m. Real Madrid vs. Osasuna (Copa de España, final), por Sky 504/546.

3:25 p. m. Gran Premio Estados Unidos (Fórmula 1, prácticas 2), por ESPN 2.

4 p. m. Derby de Kentucky (Carreras de Caballo), por ESPN 2.

5 p. m. Cruz Azul vs. Atlas (Liga Mexicana), por TUDN.

5:30 p. m. Pérez Zeledón vs. San Carlos (Clausura 2023), por FUTV.

6 p. m. Escorpiones de Belén vs Limón Black Star (Liga de Ascenso, semifinal), por TD+.

6 p. m. Canelo Álvarez vs. John Ryder (Boxeo, inicia la cartelera), por ESPN.

6:30 a. m. Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers (NBA, semifinal), por ESPN.

8:15 p. m. Saprissa vs. Grecia (Clausura 2023), por FUTV.

Domingo

6 a. m. La Vuelta España femenina (Ciclismo, etapa 7), por ESPN 3.

6:25 a. m. Excelsior vs. Feyennord (Eredivisie), por ESPN.

9:30 a. m. Borussia Dortmund vs. Wolfsburg (Bundesliga), por Sky 504/546.

10 a. m. Nápoles vs. Fiorentina (Serie A), por ESPN 2.

2:30 a. m. Gran Premio Estados Unidos (Fórmula 1), por ESPN 2.

3 p. m. Cartaginés vs. Sporting (Clausura 2023), por FUTV.

3 p. m. Guanacasteca vs. Santos (Clausura 2023), por Repretel Canal 6.

3 p. m. Guadalupe vs. Alajuelense (Clausura 2023), canal 10 de Tigo y App.

3 p. m. Puntarenas vs. Herediano (Clausura 2023), por Tigo.

6 p. m. Municipal Liberia vs. Quepos Cambute (Liga de Ascenso, semifinal), por TD+.

9:10 p. m. Tigres vs. Puebla (Liga Mexicana), por TUDN.

Lunes

6:25 a. m. Empoli vs. Salernitana (Serie A), por ESPN 2.

8 a. m. Nottingham Forest vs. Southampton (Premier League), Paramount +, Tigo y Claro).