Guardalínea rompe en llanto con anuncio de que va para el Mundial

La emoción lo invadió al recibir la noticia, se conmovió y las lágrimas recorrieron sus mejillas al enterarse que va para el Mundial, que representará a Costa Rica en la justa de Catar 2022.

Juan Carlos Mora Benavides, vecino de Cinco Esquinas de Carrizal de Alajuela, es el único árbitro asistente de nuestro país escogido por la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) para estar en la Copa del Mundo.

“Fue como a las 6:45 de la mañana, estaba en el trabajo cuando recibí la noticia. Ahí se encontraba mi padrino, quien es hermano de mi papá y le dije: ‘Emilio voy al Mundial’, lo abracé y lloré con él”, comentó Juan Carlos, quien agregó que el llanto fue por la emoción, pero sobre todo por recordar a su padre, quien hace seis meses falleció.

“Era algo que quería dedicárselo a mi papá, era para lo que me había preparado y gracias a Dios se dio. Mi papá estuvo ahí, siempre me acompañó en esta carrera del arbitraje”, expresó el asistente, quien lleva el mismo nombre de su progenitor y con un brillo en los ojos recordó cómo siendo un niño de 14 años le dijo a su padre que deseaba ser árbitro y él se asustó.

“No le gustaba que fuera árbitro por el temor de que me agredieran en una cancha y sí son cosas que pasan. Empecé con 14 años iba de árbitro a la Tercera División al Roble, al Cacao de Alajuela, o a San Rafael de Heredia, mi papá llegaba por mí y me llevaba, pero al inicio no estaba de acuerdo. Fue mi mamá (María Leticia Araya), quien lo convenció”.

Juan Carlos Mora acudirá a su segundo Mundial Mayor, estuvo en Rusia y repetirá en Catar. (Foto cortesía de la Fedefutbol)

Juan Carlos esperaba ser tomado en cuenta por la FIFA y repetirá, porque estuvo en el Mundial de Rusia 2018.

“Este será mi cuarto Mundial: el primero fue el Sub-17 en Chile 2015, llegamos a la final con Ricardo Montero, quien fue cuarto y estuve con él de quinto.

Dos años después con Carlos Fernández y también con Ricardo Montero participamos en el Mundial de la India y estuvimos en el juego por la medalla de bronce, Brasil ante Malí, y fue una gran experiencia. Después Rusia hace cuatro años con Ricardo y tuve la gran bendición de hacer el juego de Suecia ante Corea con Joel Aguilar Chicas”, manifestó el silbatero nacional.

Juan Carlos destacó que tenía como quince días revisando el correo electrónico para ver si le llegaba un comunicado. Ya lo tiene y le informaron que en Catar posiblemente será asistente de Mario Escobar de Guatemala.

Juan Carlos Mora, licenciado en psicología y administrador de una venta de repuestos que pertenece a la familia, está feliz y orgulloso de representar a Costa Rica en el Mundial de Catar.

Los elegidos

Para Catar, la FIFA escogió 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de vídeo arbitraje (VAR).

Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, vela por que los colegiados reciban todo el apoyo necesario de la entidad, ya que su preparación es fundamental.

“Gracias a un programa innovador de seguimiento y apoyo, los instructores de árbitros de la FIFA pueden supervisar a todos los colegiados aún más de cerca y con mayor intensidad que antes. Es un factor muy importante, con el cual esperamos apreciar mejoras y avances considerables de cara a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022″, expresó Busacca en el sitio web de FIFA. Busacca resaltó que habrá particular atención respecto a la salud y la condición física de los jueces.

“Se controlará a cada colegiado en los próximos meses y se hará una evaluación final de los aspectos técnico, físico y médico poco antes del torneo, para que estén en las mejores condiciones al inicio del Mundial”, señaló Busacca.