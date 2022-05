Guanacasteca suma punto de oro contra un Sporting FC peleado con la victoria

Brandon Aguilera (izq.) y Barlon Sequeira se toparon en el partido entre Guanacasteca y Sporting FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser. (Prensa Sporting FC)

Fue un partido de lucha y mucha entrega entre Sporting FC y Guanacasteca, equipos que se repartieron un punto en un mano a mano en el que no hubo anotaciones.

La imagen al final del juego, con los futbolistas completamente extenuados en la nueva gramilla del Estadio Ernesto Rohrmoser, decía más que mil palabras.

En el bando de la ADG el punto es bueno, tomando en cuenta que visitaban a un rival con una plantilla muy competitiva.

“No puedo decir que veníamos por un punto, porque no, queríamos los tres puntos, pero es un equipo muy complicado, que trabaja muy bien. Lo hicimos bien, mantuvimos el bloque para tener el punto que nos ayuda mucho para alejarnos más de Jicaral. Estamos alegres por el punto, pero queríamos el gane”, expresó Anthony Contreras en Tigo Sports.

El delantero de Guanacasteca que fue la revelación en los últimos partidos de la Selección Nacional afrontó una doble marca, porque así es como tratan de controlarlo.

“Creo que eso es bueno, me ayuda a esforzarme más, a tratar de encontrar más variantes, de hacer mejores cosas y me ayuda a mejorar y a seguir creciendo como jugador”, destacó Contreras.

Mientras que Sporting FC se olvidó de ganar. Han pasado ocho partidos desde la última vez que los hombres de José Giacone sumaron tres puntos. Desde entonces contabilizan cinco empates y tres derrotas.

“No se nos han dado los resultados, somos autocríticos, somos conscientes del momento, de lo que somos como club, como equipo. Dominamos todo el partido y nos hace falta un poquito de calma en el último cuarto y seguir demostrando seguridad atrás”, analizó Dennis Castillo.

El defensor de Sporting FC asegura que mientras matemáticamente tengan posibilidades de clasificar, lucharán por eso.

“Este club no va a dejar de luchar, no va a dejar de seguir adelante. Hay que demostrar garra. Sabemos que esto es de resultados, pero el espíritu de lucha y todo lo que esto conlleva siempre tiene que ser la base”, apuntó.

Sporting FC evidencia por momentos ansiedad e imprecisión y remates que llegaron sin ser la mejor toma de decisión.

“A lo interno no hay problemas, todos nos apoyamos, hemos tenido una racha negativa claramente y no escapamos de eso, más bien lo enfrentamos de cara y de frente, no andamos por las espaldas. Estamos viendo cada uno cómo sacamos esto adelante”, subrayó Dennis Castillo.