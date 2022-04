Guanacasteca se olvida de sus angustias y le muestra el camino a la Segunda a Jicaral

Guanacasteca festejó un empate con sabor a victoria apenas el miércoles anterior en la Cueva ante Saprissa, pero su gran final era en el Chorotega frente a Jicaral, este sábado, y con el respaldo de su gente montó la fiesta que tanto deseaba. Incluso, con el gane 3 a 2 se olvidó de todas sus angustias y le mostró el camino a la Segunda División a los jicaraleños.

Los guanacastecos Anthony Contreras (izquierda) y Suhander Zúñiga (derecha) fueron protagonistas con sus anotaciones ante Jicaral. (Guanacasteca)

La ADG ya no es penúltima en la general, es más le sacó nueve puntos de ventaja a un Huracán de la Península que se hunde cada vez más y no hay manera de que sume de a tres para que presione y deje el frío sótano, que los condenaría a descender. Los guanacastecos llegaron a 40 unidades y son décimos en la acumulada, mientras que ahora el puesto 11 es para Pérez Zeledón, 38, y el colero se quedó con 31.

“Nos sentimos bastante golpeados. Apuntamos a seguir partido a partido, no podemos pensar en lo que pasará en la siguiente semana, sino en el hoy y ante Guanacasteca como mínimo necesitábamos un empate, pero no se nos dio. De igual manera, siento que no estamos tan lejos de los rivales más inmediatos, aunque nos urge sumar de a tres y no podemos seguir esperando que los demás fallen, si al final no ganamos nosotros. Es un momento muy duro, pero le dije a los muchachos que el que quiera estar, que siga y el que no, pues ahí está la puerta”, comentó Mauricio Solí, técnico de los porteños.

Los más complejo para Solís y los suyos es que tienen nueve partidos sin ganar (cuatro derrotas y cinco empates) y la confianza decae choque a choque. Es más, ante los guanacastecos pecaron en el primer tanto de Dayron Sánchez, quien cobró de tiro libre y se topó con una respuesta muy floja del arquero Bryan Morales en el minuto 19, mientras que en el 34′ Jason Prendas cometió una falta absurda en el área y Anthony Contreras puso el segundo.

Si bien, la visita respondió con el tanto de Gustavo Méndez en el 46′, Suhander Zúñica devolvió la calma a los dueños de casa con su gol en el 69′. El veterano Jairo Arrieta concretó en el 85′, pero ya no había nada más que hacer.

Ahora la ADG hasta sueña en grande y apunta a pelar más arriba, en un momento en el que goza del buen nivel de los juveniles Contreras, Joseph Bolaños y Brandon Aguilera.

“Le agradezco a la afición que nos ayudó muchísimo. Esta era una final, sacamos nueve puntos y es una ventaja muy importante para nosotros. Ahora debemos empezar a soñar, apuntar a clasificar y por qué no, tenemos equipo y si empezamos a sacar puntos y a ganar podemos dar la sorpresa”, comentó Zúñiga.

Ficha del juego:

- Guanacasteca: 3

Titulares: Mauricio Vargas, Jason Ingram, Haxzel Quirós, Yeison Molina, Dayron Sánchez, Fernando Piñar, Brnadon Aguilera, Nextaly Rodríguez, Suhander Zúñiga, Joseph Bolaños y Anthony Contreras. DT. Luis Fallas.

Cambios: Jossimar Olivero (Bolaños, al 31′), Nicolás Azofeifa (Aguilera, al 74′) y Jedwin Lester (Olivero, al 82′).

- Jicaral: 2

Titulares: Bryan Morales, Esteban Cano, Jason Prendas, José Garro, William Fernández, Leonel Peralta, Nendali Mendoza, Gustavo Méndez, Kermey Arboine, Kenny Cunningham y Patrick Palacios. DT. Mauricio Solís.

Cambios: Jairo Arrieta (Prendas, al 46′), Guillermo Morales (Cano, al 46′), Kemar Beckford (Palacios, al 46′), Samuel Román (Arboine, al 63′) y Francisco Flores (Mendoza, al 75′).

Goles: 1-0 (19′): Sánchez (balón desviado). 2-0 (34′): Contreras (penal). 2-1(46′): Méndez (Beckford). 3-1 (69′): Zúñiga (Quirós). 3-2 (85′): Arrieta (Méndez). Árbitros: Keylor Herrera con Juan Carlos Mora, Alejandro Fernández y Hugo Cruz. Estadio: Chorotega, 3 p. m.