Guanacasteca se catapulta y hunde a Cartaginés

Guanacasteca es todo alegría y felicidad en su vuelta a la Primera División, mientras que su rival de turno, el Cartaginés, solo tiene un par de aspectos constantes en el Torneo de Apertura 2021: preocupación y dudas.

El presente de ambos equipos es radicalmente opuesto y más aún tras la victoria de la ADG, 2 a 1 en su estadio ante los brumosos. Este resultado catapultó a los guanacastecos a zona de clasificación, mientras que los centenarios se quedaron en el octavo lugar y pueden caer más posiciones tras la fecha 13.

El conjunto que ahora dirige Luis Fernando Fallas está intratable y desde que asumió este timonel (fecha siete), ya acumula siete partidos sin perder (cinco victorias y dos empates). Es más, con Fallas sumaron 17 de los 19 puntos que contabilizan hasta ahora.

En esta racha también lograron 10 de los 14 goles que suman hasta este momento y apenas recibieron cinco.

Su contraparte no encuentra los resultados y sigue en la misma inconstancia de toda la temporada, en la que ganan un partido y pierden o empatan dos o tres. Es más, desde la jornada cuatro no ligan dos victorias consecutivas y por lo mismo no logran despegar.

Lo más extraño del plantel que encabeza Géiner Segura es que en el Chorotega regaló un tiempo completo, recibió dos golpes y por más que luego dominó a placer, no le alcanzó para remontar.

Ahora todas las luces de alerta se encendieron en la Vieja Metrópoli y sus 17 unidades son muy pocas luego de 13 partidos.

Dos caras

Por esas situaciones incomprensibles en el fútbol, que muchas veces tienen que ver más con la actitud, en la etapa inicial Guanacasteca fue todo virtudes y el Cartaginés un completo desastre.

Los locales no dudaron en aprovechar los constantes fallos de los brumosos y los golpearon con fuerza. Apenas en el minuto 14 Anthony Contreras marcó de penal, luego de una acción infantil y sin necesidad de Heyreel Saravia, quien empujó al propio Contreras sin que la pelota estuviera cerca de ellos.

El tanto motivó más a los guanacastecos y al 36′ castigaron una vez más. En esta ocasión fue Yeison Molina, quien remató dos veces seguidas luego de un cobro de tiro libre y ante la pasividad de la zaga blanquiazul, simplemente festejó.

Lo de los dirigidos por Géiner Segura fue tan malo en la incial, que tan siquiera lograron realizar un disparo directo.

La ADG fue la menos culpable de esto y por el contrario, apelaron al orden, a llegadas a velocidad y buenas combinaciones para inquietar más, aunque no les fue posible sumar más anotaciones.

Sin embargo, para el complemento pasó todo lo contrario. Los centenarios despertaron y se dieron cuenta que estaban en un juego crucial y que necesitaban sí o sí reaccionar.

El dominio fue total de Segura y sus futbolistas, pero la carga ya era muy pesada. Si bien, Elmer Güity definió de muy buena manera un centro de Diego Sánchez, en el 51′, les fue imposible al menos empatar.

El timonel podrá defender que merecían otro marcador y posiblemente sí, no obstante, el fútbol no conoce de justicia y lo que sí vale es afrontar los partidos con la actitud necesaria.

Del lado de los guanacastecos, si bien dejaron muchas dudas en el complemento y extrañamente se limitaron solo a contener, al menos sacaron el triunfo. El portero Antonio Torres y la zaga se emplearon a fondo y lucharon hasta el último balón para dejarse tres unidades más.

El guanacasteco Anthony Contreras (izquierda) celebró su anotación con Joseph Bolaños, en el duelo ante Cartaginés, de la fecha 13 del Torneo de Apertura 2021. Fotografía: ADG. (ADG)

Ficha del juego:

Guanacasteca: 2

Titulares: Antonio Torres, Edder Nelson, Christian Reyes, Yeison Molina, Pedro Leal, Dayron Sánchez, Josimar Olivero, Diego Velásquez, Nextaly Rodríguez, Joseph Bolaños y Anthony Contreras. DT. Luis Fernando Fallas.

Cambios: Lemark Hernández (Sánchez, al 57′), Leonardo Adams (Velásquez, al 57′), José Angulo (Olivero, al 73′), Kendrick Enriquez (Bolaños) y Shawn Johnson (Rodríguez, al 88′).

Cartaginés: 1

Titulares: Darryl Parker, Heyreel Saravia, William Quirós, José Gabriel Vargas, Ryan Bolaños, Daniel Chacón, Víctor Murillo, Diego Sánchez, Allen Guevara, Jeikel Venegas y Andy Reyes. DT. Géiner Segura.

Cambios: Mauricio Montero (Vargas, al 21′), Dylan Flores (Guevara, al 46′), Elmer Güity (Quirós, al 46′), Byron Bonilla (Bolaños, al 73′) y Alejandro Ruiz (Reyes, al 73′).

Goles: 1-0 (14′): Contreras (penal). 2-0 (36′): Molina (balón suelto). 2-1 (51′): Güity (Sánchez). Árbitros: Keylor Herrera con William Chow y Ricardo Picado. Estadio: Chorotega de Nicoya, 2 p. m.