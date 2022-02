Guanacasteca se aleja del sótano y de paso deja atrás al Herediano, Saprissa y Santos

Cortesía: Guanacasteca Brandon Aguilera marcó un golazo y fue el guía de los pamperos en la victoria frente al Sporting FC. Cortesía: Guanacasteca

Los jóvenes integrantes de Guanacasteca no se dejaron impresionar por las dos victorias consecutivas que había sumado el Sporting FC, frente a Herediano y Alajuelense, y con todo merecimiento se impusieron 2-0 en el estadio Chorotega de Nicoya.

El gol de coraje y riñones de Anthony Contreras, en el minuto 39, y la gran acción individual de Brandon Aguilera, en el 59′, cuando dejó a dos rivales en el camino para marcar el 2-0, encaminaron una victoria que les permite a los pamperos respirar y volver a tomar diferencia ante el Jicaral de Mauricio Chunche Montero, que fue goleado por Alajuelense en casa, en su afán de alejarse del sótano del campeonato.

Para los dirigidos de Luis Fernando Fallas, el triunfo ante los capitalinos es una bocanada de aire fresco, pues en su casa, ante su gente y con el calor característico de la zona, dieron cuenta de un adversario que venía de derrotar a dos de los rivales más tradicionales del campeonato y buscaba afianzarse en zona de clasificación, entre los mejores cuatro del certamen.

Con su victoria, los pamperos llegaron a 31 unidades, quedando a a tres de Guadalupe y Pérez Zeledón (34) y cuatro de San Carlos (35), que poco a poco se van alejando de los jicaraleños, quienes se quedaron con 27 unidades, con el farolillo rojo.

Los guanacastecos volvieron a marcar una diferencia de cuatro puntos, con los peninsulares, gracias a su convincente victoria ante los josefinos, quienes intentaron por todos los medios revertir el marcador, pero no lograron capitalizar gracias a la buena actuación del guardameta Mauricio Vargas.

Además en el Clausura 2022, los nicoyanos llegan a siete unidades, dejando atrás a los semifinalistas del anterior torneo como son los casos de Herediano (5), Saprissa (5) y el Santos (4).

El próximo miércoles los guanacastecos tendrán un juego decisivo en sus aspiraciones, cuando se midan a Jicaral, en su casa, a las 3 p. m.

Brandon Aguilera, anotador de un golazo, aseguró que el triunfo los motiva y llena de confianza para el resto del campeonato.

“Estoy sumamente agradecido con la afición. En Nicoya me han acogido muy bien y quería devolverles ese apoyo que me han dado. También debo agradecer a los compañeros quienes en la anotación, con sus movimientos, me abrieron los espacios”, indicó Aguilera

“El roce que me están dando en Guanacasteca me ha funcionado. Aquí el equipo mete mucha intensidad, es de ida y vuelta, es un equipo joven. Necesitábamos este triunfo para tomar confianza y esperamos seguir trabajando para salir de las últimas posiciones”, añadió.