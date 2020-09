“En lo personal me gusta el formato del campeonato. No me preocupa estar en el grupo de Alajuelense y Herediano. Estar con estos equipos nos da una dosis de motivación extra para intentar sacar a uno de los dos favoritos. Me parece que este formato es más competitivo al definir la clasificación con rivales directos, porque uno como técnico puede estudiarlos más y conocer sus debilidades”, añadió Vargas.