“Fue difícil para mí, porque no venía con minutos y estaba saliendo de una lesión, pero me he preparado de la mejor manera. Esto es fruto del esfuerzo de todo el equipo, cuerpo técnico y la directiva, que nos han apoyado con todo. Debemos pensar en hacer bien las cosas, superarnos y somos un gran equipo, sabemos lo que queremos y está claro el objetivo para este torneo”, señaló el anotador a Tigo Sports.