Grupo opositor a Fernando Ocampo le abre la puerta a Joseph Joseph

Transparencia Rojinegra es un grupo de socios que buscará la presidencia de Alajuelense con la figura del expresidente Jorge Hidalgo Vega (2007-2010) y dicen que le abren la puerta al vicepresidente Joseph Joseph para que los acompañe en la reestructuración del club.

Así lo explica el ex dirigente Marco Vásquez en conversación con La Nación. Deja claro que la presencia Joseph es indiscutible en la junta directiva liguista, pero también es necesario que la institución centenaria retome el protagonismo dirigencial y deportivo bajo otro liderazgo en la presidencia liguista.

“Ser presidente de La Liga significa mucho más que manejar el proyecto del CAR. Significa conversar a diario con la prensa deportiva, informar a nuestros aficionados del acontecer de la institución, atender temas en la Unafut, tener presencia y protagonismo en la Fedefútbol. Hemos estado ausentes en estas áreas en los últimos años.

“Significa también liderar un equipo interdisciplinario para el adecuado manejo de las finanzas, el área deportiva, la comunicación, y la administración de la institución, a través de una estructura administrativa bien conformada”, detalló Vasquez.

– A lo que le entiendo, Transparencia Rojinegra considera que Jorge Hidalgo debe ser el presidente y Joseph Joseph un directivo en otro puesto. ¿Cierto?

– Cuando hablamos de un nuevo liderazgo, me refiero a retomar el rumbo deportivo, a la comunicación permanente con los aficionados y asociados, a retomar el protagonismo en la Unafut y la Federación. También, la adecuada relación con los diferentes equipos del fútbol de Costa Rica.

Es nuestro objetivo, y obligación, dar la cara ante el aficionado liguista en las buenas y en las malas.

Este liderazgo necesariamente tiene que considerar e incorporar a figuras como la de Joseph Joseph y su proyecto del CAR como uno de los ejes principales para el éxito y para el logro de los objetivos del futuro de Alajuelense.

Indudablemente, Joseph Joseph debe permanecer en la institución para poder llevar adelante un proyecto único en el área de Concacaf. Es nuestro plan, ofrecer el apoyo para que este proyecto logre los objetivos que se plantearon desde su creación.

– ¿Lo que quiere decir con esto es que Joseph Joseph no debería ser el presidente de Alajuelense por ahora?

Además, es importante señalar que no contamos con gente de fútbol dentro de la dirigencia de Alajuelense en este momento. Lo que quiero decir con esto, es que Joseph Joseph es vital en el engranaje y apoyamos su permanencia, pero no necesariamente en la función de presidente, sino más bien en el desarrollo del CAR, para lo cual tenemos un plan para impulsarlo con varias iniciativas que el grupo quiere plantear en el momento que ingresemos a la junta directiva como se debe y que gentilmente Joseph Joseph ha colaborado con la institución.

Es el momento de construir, y para hacerlo necesitamos de todo el apoyo de la familia liguista.

– Entiendo que ustedes han buscado el diálogo con la dirigencia actual y hasta el momento no lo han logrado. ¿Por qué creen que no quieren conversar?

- Creo que la institución necesita un diálogo, no es momento para “pleitos” entre sectores, creemos que debe surgir un nuevo liderazgo, con la experiencia y la trayectoria comprobadas como la de Jorge Hidalgo, y que se dé espacio para que todos los sectores del liguismo participemos de la construcción de una nueva Alajuelense. Tenemos que volver al lugar de honor que esta institución merece, no es fácil, pero vamos a trabajar duro para lograrlo.

– A parte de lo deportivo, ¿cuáles son los puntos en los que usted cree que Alajuelense cedió terreno?

- Hemos perdido protagonismo en los resultados deportivos y también en las esferas dirigenciales. No tenemos el peso de antaño en la Unafut y tampoco en la Federación Costarricense de Fútbol. Es ahí donde se toman las grandes decisiones del fútbol costarricense. Nosotros mismos hemos estado aislados de las grandes decisiones del fútbol de Costa Rica.

Al fracaso y al éxito hay que verlos de frente y llamarlos por su nombre; hoy Alajuelense ha fracasado a nivel deportivo. Así como en el pasado se tuvo la humildad de reconocer cuando las cosas salieron bien para el club, indistintamente de quién estuviera, hoy debemos de aceptar con gallardía y humildad lo que estamos viviendo, porque al final La Liga somos todos.

– Unos consideran que si no se inscribe la reforma de estatutos en el Registro Nacional antes del 10 de noviembre, tampoco habría necesidad de convocar a elecciones porque ya la Asamblea de socios aprobó los estatutos. ¿Ustedes consideran lo mismo?

- No tenemos ese punto de vista. Esto no es lo que nosotros creamos o lo que opinen otras personas, la ley es la ley. Los nuevos estatutos no entrarán en vigencia hasta que el proceso en el Registro Nacional finalice; así lo ha dicho el mismo Registro Nacional en este mismo diario.

No creo que alguien en la asociación quiera ir en contra de la ley.