Grecia se estrelló con un Alejandro Gómez que vive su revancha

Si hay un gran culpable de que Jicaral sacara un punto del Allen Riggioni, ante Grecia, sin duda alguna que hay que señalar al portero Alejandro Gómez.

Algunos podrán decir que los griegos también son responsables por fallar una y otra vez, pero no se le puede quitar méritos a un cancerbero que tapó hasta cinco acciones claves para el 0 a 0 final.

Gómez se impuso en un cara a cara con Joshua Parra y, además, metió cuatro manos salvadoras para que por primera vez en el certamen los de la Península dejaran el arco en cero.

Alejandro vive una especie de revancha personal, luego de salir de Saprissa, club con el que apenas tuvo participación en toda su estancia.

“Fue importante para el equipo mantener el arco en cero. Teníamos que corregir esto, porque veníamos de dos juegos en los que nos anotaron. No es el resultado que queremos, pretendíamos sumar de a tres, pero un punto de visitante nos ayuda en la tabla...

“Cuando estaba en Saprissa me mantuve trabajando fuerte, nunca bajé la cabeza, pese a que no jugaba. Pienso que esto me ayudó al momento de llegar a Jicaral y ya con el ritmo uno se siente mejor”, señaló el meta.

El conjunto griego llevó el peso del partido ante Jicaral, pero le fue imposible sumar de a tres, en la tercera jornada del Torneo de Apertura 2021. Fotografía: Grecia. (Grecia)

Para reflejar mejor lo que fue el compromiso, basta con ver el balance de los remates: los dueños de casa registraron 14 (siete directos) y los visitantes apenas siete (dos a portería).

De igual forma, lo que cuenta es abombar las redes y las Panteras tienen muy claro que fue su gran error.

“No salimos para nada contentos con el resultado. Tener el balón tanto tiempo no significa que se va a ganar y aunque creamos varias acciones de peligro y llegamos bien, Alejandro respondió de buena manera. A nivel mundial se necesita de puntería para rematar los partidos y nosotros no la tuvimos”, agregó José Garro.

En lo que respecta a Jicaral, tampoco se le puede restar importancia al punto que sumaron, ya que fue lejos de su reducto y siguen invictos, tras dos ganes y un empate.

Ficha del juego:

Grecia: 0

Titulares: Alfonso Quesada, Kenner Gutiérrez, José Garro, Jean Carlo Sánchez, Jefferson Rivera, José Mora, Youstin Salas, Alejandro Bran, Reimond Salas, Joshua Parra y Kenneth Vargas. DT. Johnny Chaves.

Cambios: Steven Cardenas (Vargas, al 62′), Luis Rodríguez (Parra, al 79′), Mauricio Núñez (R. Salas, al 79′) y Abraham Carreño (Bran, al 83′).

Jicaral: 0

Titulares: Alejandro Gómez, Esteban Cano, Kevin Fajardo, Jason Prendas, Miguel Velázquez, Marvin Esquivel, Francisco Flores, José Tello, Jorge Gutiérrez, Giovanni Clunie y Habraham González. DT. Martín Arriola.

Cambios: Chevone Marsh (González, al 46′), Luis Fallas (Gutiérrez, al 63′), Fran Zamora (Clunie, al 64′), Wálter Chévez (Tello, al 71′) y William Fernández (Velázquez, al 81′).

Goles: no se registraron. Árbitros: Ricardo Montero con Carlos Fernández y Alejandro Fernández. Estadio: Allen Riggioni, 2 p. m.