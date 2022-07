Grecia se envalentona al amargar al campeón y ahora ‘amenaza‘ a Saprissa

En el Municipal Grecia le tienen una factura pendiente al Deportivo Saprissa y esperan cobrársela este domingo, cuando los morados visiten el estadio Municipal Allen Riggioni (2 p. m.).

Los griegos no digieren lo sucedido en el último encuentro que disputaron contra Saprissa en su propia casa, cuando lo derrotaban 2 por 0 y lo tenían fuera de las semifinales del Torneo de Clausura, pero los tibaseños le dieron vuelta al marcador y ganaron 3 a 2.

“Tenemos una espina clavada por ese 3 a 2 de la última fecha del torneo pasado y sin duda Jeaustin es otro gran entrenador, pero bueno van a estar así los tiros y para atrás ni para agarrar vuelo”, dijo Javier San Román, técnico del cuadro de Grecia.

Javier San Román, técnico de Grecia, dijo: "Para atrás ni para agarrar vuelo. Queremos dejar de ser animadores para ir más allá, buscar ser campeones". (Jose Cordero)

Los griegos ya le hicieron la trastada a Cartaginés, que en su campo estrenó el título de campeón con caída 2 por 1 frente a las “Panteras”.

El conjunto de San Román ganó y se vio bien contra los brumosos y el técnico mexicano espera repetir la dosis contra Saprissa.

“Al equipo lo vamos a preparar bien y buscar hacer otro gran partido como el que hicimos ante Cartaginés”, advirtió el timonel mexicano, quien avisó que para este campeonato van en grande, porque el objetivo es convertirse en campeones.

“Hoy partimos de un presente de que somos animadores, me gustaría cambiar esa historia y no ser animadores ser campeones. Creo que podemos hacerlo”, indicó el entrenador griego.

Para San Román el accionar y el triunfo del plantel ante Cartaginés le dejó claro que están para competir de tú a tú con cualquiera.

“Deseamos llevar Grecia a eso (ser campeón), no a que Grecia debuta muchos jóvenes, pero no gana, no. Que Grecia dé ese salto importante, que sea un referente en el debut de jóvenes, pero que siempre busque no animar, sino cosas más importantes que animar”, manifestó.

[ Al campeón Cartaginés lo obligaron a apagar la música y frenar ]

En Saprissa apuestan a volver a ganar de visita en Occidente, es más les urge el resultado positivo, luego de perder en el debut en el torneo 2 por 0 ante el cuadro de Pérez Zeledón.

“Ojalá esto no vuelva a suceder”, resaltó Kendall Watson sobre la caída en el Valle del General y agregó que de inmediato pueden revertir.

“Este es un campeonato rápido, se juega seguido y rápido se puede dar la revancha y ojalá salgamos con la victoria en Grecia”.

Kendall reconoció que deben mejorar algunos detalles, para él, los goles de Pérez Zeledón se produjeron por errores cometidos por ellos.

“Fue un partido donde obviamente no fluimos como queríamos. No estuvimos concentrados y sufrimos con las desatenciones que tuvimos y nos marcaron los goles”, apuntó el defensa.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, consideró que pese a perder en el debut del torneo, su escuadra es más competitiva que antes.

“Espero llenar la expectativa de la afición porque en realidad se lo merecen. Tenemos un muy buen cuadro, estamos claros que el equipo es mucho más competitivo que el torneo anterior. Nada más hay que cuadrar un poquito los muñecos para tener la mejor versión y satisfacer esos objetivos que tiene la afición”, comentó Campos.