Grecia queda boquiabierto una vez más al final del partido

Grecia quiere espantar a los fantasmas del descenso y sabe bien que la única forma es sumar puntos en cada partido. Este miércoles estaba cerca de hacer un gran negocio, amarrar la victoria, pero en tiempo de reposición y a cinco minutos del final del partido, Sporting dejó congelados a los griegos, situación que les ha pasado en varios compromisos.

Javier San Román, técnico de Grecia y quien está castigado y no podía dirigir, se quedó estático, pensativo, mientras observaba cómo Paulo Rodríguez corría a festejar el 2-2. Mientras San Román ni pestañeó, Peggy Guillén, gerente de Grecia, dio media vuelta y lamentó la conquista.

Buen juego en el primer tiempo entre Grecia y Sporting, sobre todo por las anotaciones; goles de buena calidad y fueron los visitantes quienes, muy temprano, sacudieron las redes.

Apenas arrancaba el partido y a los dos minutos, Harry Rojas se llenó la boca de gol y puso a ganar a Sporting. Rojas solo metió la cabeza al rebote, pero lo bueno de la jugada fue el potente remate de Luis Flores que se estrelló en el horizontal. El arquero se elevó para tratar de desviar la pelota, pero no pudo y Rojas, quien estaba muy atento, terminó de enviar el balón al fondo de la cabaña griega.

La conquista le cayó bien al cuadro josefino, que controló el partido y trasladaba el balón de lado a lado. A Grecia le costaba salir y apenas a los 12 minutos intentó buscar algo con el primer remate directo. Grecia no encontraba por dónde insinuarse hasta que la táctica fija le dio la opción de llegar al empate, y fue un golazo de Carlos Villegas. Se cobró tiro libre, el balón fue rechazado y le llegó a Villegas, quien de seguido soltó un riflazo que se fue al ángulo.

Sporting estaba contra la pared y en tiempo de reposición al minuto 91 logró el empate. Harry Rojas (19) abrió el marcador para Sporting. (Facebook de Sporting).

Iba tan fuerte el disparo que dio la sensación de que la pelota no entró. La ilusión óptica engañó a más de uno, tanto que incluso viendo la repetición por televisión, quedaban dudas de si la bola entró o no. Para Josué Ugalde y sus asistentes no hubo duda; marcó el centro de la cancha y el juego se igualó. Merecido, no, porque Sporting había sido mejor, pero con la paridad, Grecia se soltó, equilibró las acciones y tuvo sus llegadas, sobre todo por los costados, donde trató de marcar diferencia.

En el segundo tiempo, Sporting volvió a tomar la iniciativa y, por momentos, encerró a su rival o lo obligó a esperar después del mediocampo. Pero como se dice en el fútbol, el que no los hace, ve cómo se los hacen. Harry Rojas tuvo para aumentar, pero su remate fue débil dentro del área y, en la siguiente acción, Grecia respondió y marcó el 2-1. Kenner Gutiérrez se sumó al ataque y pescó un balón al que le desvió la trayectoria y doblegó a Adonis Pineda, arquero de Sporting.

Sporting luchó por el empate, lanzó centros, buscó rematar, pero Grecia apretó los dientes, se paró fuerte y con todo lo que pudo defendió el 2-1. Los jugadores de Grecia se entregaron, corrieron como si se tratara de una final y parecía que se dejaban los tres puntos, pero Paulo Rodríguez sacó un remate de media vuelta dentro del área y a los 91 minutos el partido se empató y terminó 2-2.

Ficha Técnica

Esta es la formación que eligió Javier San Román, técnico de Grecia para enfrentar a Sporting. (Facebook de Grecia).

Cambios: Ingresó Samuel Román por Kadeem Cole al 71. Esteban Ramírez por Carlos Villegas al 87.

Así alineó Sporting para enfrentar de visita al Municipal Grecia. (Foto Facebook de Sporting).

Cambios: Ingresó Paulo Rodríguez por José Guillermo Mora al 43. Víctor Medina, Wálter Cortés y Steven Cárdenas por Royner Rojas, Dennis Castillo y Adolfo Feoli al 57. Johan Bonilla por Kendall Porras al 70.

Árbitro: Josué Ugalde. Asistentes: Marvin Espinales y Luis Núñez. Secretario arbitral: Jonathan Leitón.

Goles: 0 a 1: Harry Rojas de cabeza al 2. 1 a 1: Carlos Villegas al 22. 2 a 1: Kenner Gutiérrez al 55. 2 a 2: Paulo Rodríguez al 91.

Amonestados: Mauricio Núñez y Harry Rojas en Sporting.

Expulsados: No hubo.

Estadio: José Rafael Bolaños.

Hora: 3 p.m.