Grecia le revive a Cartaginés todos sus grandes tormentos

Volvió el Cartaginés irregular, el que deja pasar oportunidades de oro para asumir el liderato, el que suma derrotas al hilo, el que se ve endeble, el que se cae mentalmente y principalmente, el equipo que no toma el protagonismo que tanto reclama y por ende, no se puede confiar en él.

Obviamente que no se puede dejar de lado que mucha de la culpa la tuvo Grecia; por lo mismo se dejó los tres puntos con un indiscutido 2 a 0. Las Panteras hicieron lo que necesitaban: presionaron, cerraron espacios, fueron intensos, golpearon cuando pudieron y se les vio ordenados como siempre. Incluso, se sacudieron de dos fechas con derrotas y mostraron ese buen trabajo táctico que les caracteriza con Johnny Chaves.

Sin embargo, no se puede tapar tampoco que en este choque los blanquiazules tan siquiera hicieron un remate directo, dato lapidario que resume la mala presentación de un plantel que careció de personalidad y por lo visto de ambición para salir por tres puntos que lo podíanponer en el primer lugar del Torneo de Clausura 2022.

Es más, no hay nada bueno que resaltar de unos centenarios que a duras penas hicieron tres pases seguidos y en defensa fueron más corazón que orden. Correr y meter no alcanza, se necesita buen fútbol y es que de lo que hicieron contra Alajuelense a mitad de semana no se vio nada. Al parecer la resaca por caer en aquel choque en el último suspiro les pasó factura.

El técnico Géiner Segura tendrá que trabajar horas extra, porque venían con otra imagen, generaban mucho y eran dominadores, algo que no pasó en el Allen Riggioni. Su problema es que en lugar de ser primero, ahora es cuarto, perdió a Marcel Hernández por al menos dos partidos y tiene más bajas por lesión.

El atacante de Cartaginés Marcel Hernández estuvo totalmente controlado por la defensa de Grecia y hasta salió expulsado. (Cartaginés)

Cambios radicales

Que fútbol más extraño tenemos en Costa Rica o en realidad, que equipos más incompresibles, por no decir irregulares solemos ver. Obviamente todos los partidos son diferentes, tanto por el adversario como por lo que cada quien hace, pero es que Grecia y Cartaginés son un claro ejemplo de esos cambios radicales.

Los griegos tuvieron un duelo ante Guadalupe bastante malo apenas el miércoles anterior: no presionaron, les costó mucho armar acciones claras y llevar peligro, pero frente a los brumosos se convirtieron en la primera parte: asfixiaron al oponente, no lo dejaron hacer tres pases seguidos por ese buen bloque en el medio para quitar y tener la posesión, menos los dejaron llegar al arco; mientras que con la redonda desbordaron, atacaron los espacios y tocaron una y otra vez la puerta.

Si bien apenas salieron 1 a 0 al descanso, tras el tanto de Reimond Salas a pase su hermano Youstin Salas en el minuto 7, los de casa tuvieron a la zaga rival a los revolcones y de no ser por el portero Kevin Briceño y fallos en definición, habrían sacado dos, tres o cuatro tantos más.

Del lado de los blanquiazules, también el miércoles dejaron una gran imagen frente a Alajuelense y aunque perdieron 3 a 2, fueron un equipo muy bien coordinado, capaz de llegar armado con muchos hombres y con buenas sociedades. Nada de esto se vio en la inicial en el Allen Riggioni, en la que para decir la verdad, fueron un desastre a nivel individual y más en lo colectivo.

El complemento fue más de control para los locales, de esperar para salir a la contra, pero por más deseos y entrega de la visita, le faltó muchísimo fútbol. Es más, el golpe definitivo fue la expulsión de Marcel Hernández por roja directa en el 64′.

Los griegos liquidaron con el propio Reimond en el 88′, luego de un buen disparo colocado e imposible de detener.

Ficha del juego:

Grecia: 2

Titulares: Alfonso Quesada, Kenner Gutiérrez, Jean Carlo Agüero, Richar Steven, Jean Carlos Sánchez, José Guillermo Mora, Youstin Salas, Roan Wilson, Anthony López, Reimond Salas y Joshua Parra. DT. José Araya.

Cambios: Rubén Silva (Parra, al 72′), José David Vega (Quesada, al 72′), Daniel Salas (Steven, al 89′), Sebastián Suárez (Sánchez, al 94′) y Mathew Araya (R. Salas, al 94′).

Cartaginés: 0

Titulares: Kevin Briceño, Mauricio Montero, José Gabriel Vargas, Carlos Barahona, Diego Sánchez, Ronaldo Araya, Jeikel Venegas, Marcel Hernández, José Luis Quirós, Allen Guevara y Daniel Chacón. DT. Géiner Segura.

Cambios: Víctor Murillo (J. L. Quirós, al 46′), William Quirós (Chacón, al 46′), Byron Bonilla (Araya, al 68′), Paolo Jiménez (Montero, al 75′) y Jesús Chaves (Venegas, al 83′).

Goles: 1-0 (7′): R. Salas (Y. Salas). 2-0 (88′): R. Salas (Silva). Roja: Hernández (64′). Árbitros: Henry Bejarano con Enmanuel Alvarado, William Chow y Geiner Zúñiga. Estadio: Allen Riggioni Suárez, 2 p. m.