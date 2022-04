Grecia hizo lo atípico tras derrotar a Saprissa

En esta ocasión Grecia no cumplió con lo que es casi una norma en un equipo no tradicional, luego de arrodillar a un grande como Saprissa: fue constante y no perdió. El triunfo 2 a 0 ante Pérez Zeledón en realidad ratificó el buen momento de los griegos, quienes suman tres duelos al hilo con victoria y presionan en la parte alta de la tabla.

El atacante de Grecia, Brian Martínez marcó ante Pérez Zeledón para sellar el triunfo de su club, en la fecha 12 del Clausura 2022. (Grecia )

Las Panteras volvieron a la acción en el Torneo de Clausura 2022 el viernes anterior con festejo en la Cueva y en el Allen Riggioni confirmaron que no solo muestran un buen fútbol, sino que también tienen lo necesario para sacar resultados y pueden dejar la zona media de la clasificación, para también luchar por un cupo entre los cuatro mejores.

“Merecíamos el triunfo, se trabajó para esto y lo logramos. Todos los equipos quieren clasificar y nosotros lo tenemos claro también. Fue importante sacar el gane en Saprissa y teníamos que ratificarlo en casa para montar una buena seguidilla y luchar para meternos en esa parte alta”, destacó Anthony López.

El club de occidente golpeó primero por intermedio de Joshua Parra en el minuto 25 y luego Brian Martínez selló el resultado desde el punto de penal en el 76′. Martínez concretó por segundo duelo consecutivo y da respuestas en ataque.

En lo que respecta a Pérez, tiene dos derrotas tras la reanudación del certamen y aunque no está en el fondo de la acumulada, tampoco sale por completo del peligro por descender.

“El partido fue complicado, no hicimos un mal juego, pero el fútbol es de detalles. Propusimos, intentamos y llegamos, pero no anotamos y no nos perdonaron, así que el rival aprovechó y sacó el gane. Ahora toca trabajar para reponernos en nuestra casa en la próxima fecha ante Cartaginés”, dijo Henrique Moura.

Ficha del juego:

Grecia: 2

Titulares: Anthony Monreal, Jefferson Rivera, Jean Carlo Agüero, Kenner Gutiérrez, Jean Carlos Sánchez, Reimond Salas, Youstin Salas, Roan Wilson, Joshua Parra, Anthony López y Brian Martínez. DT. Javier San Román.

Cambios: Enyel Escoe (Parra, al 62′), Richard Steven (Wilson, al 68′), José Luis Calderón (López, al 73′), Luis Alfredo Rodríguez (R. Salas, al 73′).

Pérez Zeledón: 0

Titulares: Luis Diego Rivas, Henrique Moura, Bruno Tiago Costa, Diego Mesén, Luis Carlos Barrantes, Luis Stwart Pérez, Jeaustine Monge, Néstor Monge, Mauricio Núñez, Jhamir Ordain y Guillermo Villalobos. DT. Amarini Villatoro.

Cambios: Joshua Navarro (Costa, al 57′), Keral Ríos (Núñez, al 57′), Lucas Emanuel Gómez (Pérez, al 69′) y Manuel Morán (Villalobos, al 69′).

Goles: 1-0 (25′): Parra (balón suelto). 2-0 (76′): Martínez (penal). Árbitros: Henry Bejarano con Luis Granados, Mauricio Córdoba y César Orozco. Estadio: Allen Riggioni Suárez, 2 p. m.