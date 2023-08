Grecia evita el papelón en el Torneo de Copa gracias a la actuación de su guardameta

Sufriendo más de lo esperado y apostando todo en la ruleta rusa de lanzamientos desde el punto penal, Grecia logró superar a Santa Ana y avanzó en el Torneo de Copa.

Los griegos se encontraron contra las cuerdas y tuvieron que elevar su rendimiento en el segundo tiempo del partido para igualar el marcador. La definición llegó desde el punto de penal, donde José David Vega se convirtió en la figura del equipo al detener dos tiros a Santa Ana. Estos penales fueron ejecutados por dos jugadores experimentados: José Andrés Salvatierra y Johan Condega..

Santa Ana sorprendió, al menos en el primer tiempo, al finalizar con una ventaja de 0-1 sobre Grecia en el Torneo de Copa. La sorpresa radica en la victoria parcial, el buen juego exhibido y en el hecho de que, hasta ese momento, era el único equipo de la Liga de Ascenso que lograba vencer a uno de la Primera División.

Los dirigidos por Christian Oviedo demostraron gran personalidad y criterio en su juego, lo que no resultó extraño considerando que en ciertos momentos propusieron un juego superior al de Grecia. Tanto fue así que, a los 32 minutos, Jonathan Martínez abrió el marcador al convertir de manera impecable un tiro libre desde el punto penal. Lanzó fuerte hacia arriba y a la derecha, dirección en la que se lanzó el arquero, quien no logró alcanzar la pelota.

Santa Ana abrió la cuenta ante Grecia con gol de Jonathan Martínez pic.twitter.com/85iSD6kFLm — TD Más (@tdmas_cr) August 17, 2023

En el segundo tiempo, en el equipo de Grecia se pudo percibir cierta decepción, y buscaron el empate, que finalmente consiguieron a los 65 minutos, gracias a la intervención de Carlos Villegas. Este jugador saltó del banquillo con el propósito de marcar diferencia en las bandas.

Villegas aprovechó su astucia, ganó en el costado y Bryan Rojas supo sacar ventaja de la ocasión. Cerró bien ante la indecisión de Patrick Pemberton, logrando así el empate 1-1.

Estaba para golazo pic.twitter.com/bO5RDxLdzQ — TD Más (@tdmas_cr) August 17, 2023

Grecia mejoró en el complemento, pero en muchos tramos del encuentro fue superado por Santa Ana. Indudablemente, el empate en los 90 minutos, debe encender las luces de alerta en Grecia. Cualquiera podría pensar que Santa Ana es un equipo de Primera División debido a que cuenta con jugadores como Patrick Pemberton, José Andrés Salvatierra y Jonathan Hansen, quienes fueron titulares. Además, Johan Condega estuvo en la banca. A pesar de esto, son futbolistas que dejaron la división de honor hace algún tiempo y a Grecia le costó bastante el partido.

El partido entre Grecia y Santa Ana fue disputado. El cuadro de Grecia sufrió ante el buen juego de los visitantes. (Foto prensa de Grecia). (Unafut)

En la definición de los penales: Rodrigo Noya, Luis Rodríguez y Bran Rojas anotaron para Grecia. Fallaron Jeancarlo Agüero y Samuel Román, a quienes Patrick Pemberton les atajó los remates. En Santa Ana anotaron: Jonathan Hansen y Luis Carlos Fallas. Fallaron: Jeancarlo Castro, quien remató mal. José Andrés Salvatierra y Johan Condega, no pudieron ante Pemberton, quien desvió los remates.

De momento los octavos de final se disputarán de la siguiente forma: Santos vs San Carlos, Pérez Zeledón vs Sporting, Guanacasteca vs Grecia. Falta por definir un duelo, que saldrá de los juegos de esta noche entre Liberia ante Palmares y Puntarenas contra Carmelita.

Ficha Técnica

Esta fue la formación titular de Grecia para medirse a Santa Ana en el Torneo de Copa. (Foto Facebook de Grecia).

Grecia: José David Vega, Rodrigo Noya, Mario De Luna, Jeancarlo Sánchez, Jefferson Rivera, Jeancarlo Agüero, Esteban Ramírez (Daniel Espeleta al 81), Andy Reyes (Samuel Román al 66), Facundo Macarof (Luis Rodríguez al 55), Kadeem Cole (Carlos Villegas al 46) y Bryan Rojas.

D.T.: Alexánder Vargas.

Christian Oviedo, técnico de Santa Ana, utilizó la siguiente formación para enfrentar a Grecia.

Santa Ana: Patrick Pemberton, José Andrés Salvatierra, Javier Camareno (Freddy Borbón al 70), Luis Carlos Fallas, Dariel Morejón, Jonathan Martínez, Bryan Astúa (Bryan Jiménez al 70), Gustavo Portugués, José Andrés González, Adrián Chevez y Jonathan Hansen.

D.T.: Christian Oviedo.

Árbitro: Raúl Eduarte. Asistentes: Yónatan Obregón y José Montes. Secretario arbitral: Jefferson Jiménez.

Goles: 0 a 1: Jonathan Martínez de penal al 32. 1 a 1: Bryan Rojas al 65.

Amonestados: Dariel Morejón en Santa Ana. Jeancarlo Agüero y Bryan Rojas en Grecia.

Expulsados: No hubo.

Estadio: Rafael Bolaños.

Hora: 3 p.m.