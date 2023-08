Grecia celebra su primer punto del torneo ante Liberia

Grecia celebró el final del juego ante Liberia como si el mismo le entregara un cetro. Los jugadores se abrazaron, también el entrenador, Alexander Vargas, cerró sus puños y miró al cielo. Aunque no fue una victoria, los griegos consiguieron su primer punto del certamen y en una cancha compleja como el Edgardo Baltodano Briceño.

El partido tuvo un arranque totalmente blanco y azul, las Panteras gozaron de las mejores opciones gracias a la velocidad de Carlos Villegas y la habilidad de Bryan Rojas. El jugador cedido por Saprissa y el exflorense fueron un par de dolores de cabeza para la defensiva adversaria.

De hecho, fue Villegas el que desbordó por izquierda para colocar un balón en el punto de penal, ahí la tomó Rojas, quien de media vuelta puso el esférico en el palo izquierdo del guardavallas liberiano.

La diana griega despertó a los liberianos, quienes contaron con un Daniel Colindres inspirado para intentar igualar y remontar.

Colindres rozó en dos ocasiones la anotación, también fue el creador de varias acciones que estuvieron cerca de ser goles, pero su esfuerzo solo alcanzó para la igualdad.

El gol liberiano fue obra de Fabrizio Ramírez, volante que cerró un centro al segundo palo para poner el 1 a 1 definitivo.

Luego del empate, solo un equipo quedó en el campo y fueron los guanacastecos. Los aurinegros insistieron con Colindres para conseguir el triunfo, pero la falta de efectividad les pasó factura.

“Amargo, el resultado es así para nosotros. Estamos en casa, queríamos ganar. Los primeros minutos fueron terribles y no nos encontramos. No fuimos contundentes, eso nos faltó”, sentenció el exjugador del Saprissa.

Para Daniel, el desempeño ofensivo de Liberia fue bueno pese a la cantidad de opciones generadas y no concretada.

Sobre si llegada a la Ciudad Blanca, el futbolista contó que se siente muy acomodado.

“Todo ha sido un poco apresurado, son cuatro semanas que llevo acá. Me tocó buscar casa acá en Liberia, estamos preparados para todo. No me quejo, es un proyecto serio que busca la excelencia y cuando todo va de la manos el trabajo se verá”, finalizó.