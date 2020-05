Gracias a Dios por el fútbol, que lleva un poco de ilusión y alegría de vivir a los desposeídos, a los que no tienen su propio partido que jugar, a los que no tienen bola, ni gramilla, ni estadio, ni barra que los vitoree, y siquiera viven la gloria por interpósita mano, gracias a sus equipos amados. No es la mejor forma de vivir, pero al menos conocerán un pedacito de la gloria, y vibrarán con ella.