“Es que yo lo quería tanto. Quería alcanzar mis sueños futbolísticos tanto, tanto, que fue desgarrador para mí el solo pensar que tenía que renunciar a ellos. Durante un par de meses tuve esa incertidumbre si iba a poder continuar o no. Después de hablar con mis padres y tras recuperarme mentalmente me dije a mí misma que debía llevarlo más suave y no desesperarme. Estaba entrenando mucho, estudiaba en las madrugadas y casi no dormía. Fue parte de mi crecimiento y mi madurez”, explicó Rodríguez.