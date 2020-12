“Debemos resaltar el juego del equipo, la actitud de los jugadores. Veníamos mentalizados a ganar, sacar un resultado positivo. No fue un partido fácil, no hemos ganado nada aún. No nos podemos relajar, por lo que el domingo vamos a hacer un partido serio, para sacar la serie porque queremos llegar a la final”, manifestó el guardameta.