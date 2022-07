Golazo de Paulo Wanchope entre las mejores 20 actuaciones individuales de la Premier

Apenas iba a cumplir 21 años y dejó al mundo del fútbol con la boca abierta. Hace 25 años un jovencito debutó en la Liga Premier de Inglaterra y le marcó un golazo al Manchester United.

El tanto calificado por muchos como una obra de arte, una joya, lo convirtió un desconocido que llegó de Costa Rica, un jugador del que ni podían pronunciar su nombre, le decían: “Wan-chop”, o simplemente “One-chop” y mucho menos sabían qué era Costa Rica, hasta que Paulo César Wanchope dejó una enorme huella en el fútbol de Inglaterra.

Ese golazo fue en el “Teatro de los Sueños”, el mítico Old Trafford, donde el 5 de abril de 1997, Paulo César le marcó a Peter Schmeichel, tras correr desde el mediocampo y dejar en el camino a Gary Pallister y Ronny Johnsen y después eludir a Phil Neville.

La conquista es recordada al celebrar los 30 años de la Premier League y fue calificada por los periodistas de The Athletic como la número 12 de las 50 mejores actuaciones individuales que eligieron de la era de la Premier League.

El 5 de abril de 1997, Paulo Wanchope hizo historia. "Ese partido lo terminé con calambres en las piernas. Fue muy duro", recordó Paulo.

The Athletic es un sitio web deportivo que se fundó en el 2016 en Chicago, se extendió prácticamente a todo Estados Unidos y llegó a Inglaterra para cubrir la Premier League.

Y desde Inglaterra los periodistas de Athletic junto a los comunicadores de los clubes que cubren a tiempo completo, algunos aficionados y escritores de clubes como Barnsley, Blackpool, Bradford City, Oldham Athletic, Reading, Swindon Town y Wigan Athletic, hicieron una labor titánica, analizar 309.949 partidos en la Premier League de un total de 4.488 jugadores, para obtener las 50 mejores actuaciones individuales de la era de la Premier League.

Por supuesto las selecciones son subjetivas, muchas se lanzaron a pura memoria y habrá varios periódicos que no coincidan, pero es la elección de The Athletic y ahí se recordó el gol de Paulo.

“Escoger 50 de 309,949 opciones es una tarea imposible. Es posible que no esté de acuerdo con sus elecciones, no estará de acuerdo con el orden, tampoco pretende ser una lista definitiva”, escribieron en el sitio web sobre lo que recopilaron y por supuesto rememoraron cómo Paulo César Wanchope, salió del Herediano, hizo una prueba de tres semanas en el Queens Park Rangers de la segunda división que no superó y después fue llamado a probar suerte en el Derby County de la Liga Premier.

“Estaba muy decepcionado después de lo sucedido en Queens Park Rangers”, le dijo Paulo a The Athletic.

“Cuando me hablaron de una prueba en Derby, la gente me dijo: No pierdas el tiempo. Estuve en Queens, lo hice bien y no pasó nada, así que mis amigos dijeron: ‘¿pero cómo puedes triunfar en un club de la Premier League? ¿Qué estás haciendo?’. Les dije: Quiero jugar allí. Solo quiero intentarlo”. expresó Paulo.

Wanchope recordó que los jugadores del Queens y el Derby lo miraban con curiosidad, le preguntaban si jugaban al fútbol en Costa Rica y si tenían casas. “A veces, era difícil saber qué era una broma y qué no”.

“Lo curioso es que jugué dos o tres partidos de reserva con el Derby, no anoté ningún gol y estaba un poco preocupado”, opinó Wanchope. “Pero Jim Smith (técnico del equipo) me dijo que quería que me quedara y me ofreció un contrato. Y el resto es historia”.

"Antes del juego contra el Manchester United estaba muy nervioso. Miraba a Cantona y demás jugadores del United, después traté de hacer lo mejor", recordó Paulo y dio asistencia y marcó un golazo. (SHAUN BOTTERILL)

A Paulo lo querían llevar de a poco, pero a él le gusta desafiarse, es muy competitivo.

“No iba a aceptar ir lento. Y tal vez vieron que estaba trabajando duro y desarrollándome bien porque me dieron la oportunidad de debutar contra el Manchester United”, dijo Paulo.

Wanchope iba a enfrentarse a un United en camino a su cuarto título de la Premier League en cinco temporadas mientras afirmaban su dominio bajo Sir Alex Ferguson. También el Manchester se preparaba para una semifinal de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund cuatro días después. Tuvieron a Peter Schmeichel, Roy Keane, David Beckham, Ryan Giggs y Eric Cantona en su alineación inicial. Solo habían perdido cinco partidos de la Premier League en casa en cuatro años y medio.

Y llegó el 5 de abril de 1997, Wanchope iba camino al estadio con todos los integrantes del Derby County, pero estaba intranquilo.

“Estaba muy nervioso”, afirmó Paulo. “Pero recuerdo que de camino al estadio Jim Smith me dijo: ‘¿Qué tipo de música te gusta?’. Dije: me gusta la música salsa. Y él dijo: ‘Bueno, vamos a ponerlo’. Así que pusimos un poco de música de salsa y fue algo muy bueno porque me ayudó a relajarme, pero también todos los otros jugadores que estaban allí disfrutaron de la música, el baile y todo. Ese fue un toque realmente especial del técnico”.

Wanchope no jugó como centro delantero, el Derby County tenía a Ashley Ward al frente y a Dean Sturridge más a la izquierda y Jim Smith le dijo a Paulo que si podía jugar por el lado derecho.

“Le dije que incluso jugaría de portero si quería que jugara allí. No fue un problema. Todo lo que sabía era que, contra el Unired, con Phil Neville y Ryan Giggs de ese lado, iba a tener que correr y correr y correr”.

Antes del partido, en el calentamiento, Wanchope estaba viendo a Cantona y a todos los jugadores del United. Después inició el encuentro y Paulo no recuerda si tocó el balón en los primeros 10 minutos.

“Desde el primer minuto, todo fue muy rápido. Iría aquí y la pelota iría al otro lado. Entonces yo iría para allá y la pelota iría para acá. Los primeros 10 minutos, todo se estaba volviendo loco en mi cabeza”.

El partido avanzó, el United dominaba, hasta que Paulo asistió en el primer gol del Derby y a los 35 minutos, el costarricense hizo la genialidad. En el estadio la mayoría se puso de pie.

En general, Wanchope necesitó 11 toques para llevar el balón al área de penal del United (pie derecho, pie izquierdo, derecha, derecha, derecha, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha) y un glorioso 12.º toque con el pie derecho justo cuando parecía estar en peligro de perder el equilibrio, para enviarlo más allá del alcance de Schmeichel y hacia la red.

“¡Y ha anotado! ¡Oh, qué fantástico gol del costarricense!”. gritó John Motson, narrador de la BBC. “¿Creerías eso? ¡En su debut!. Es un momento asombroso de experiencia individual por parte del jugador de 20 años de piernas largas en su debut en Inglaterra.

Qué impacto para un tipo del que no se supo hasta que estuvo a prueba en Queens Park Rangers, luego a prueba en el Derby.

“Yo era un jugador nuevo”, se ríe. “No sabían de mis cualidades ni nada. Cuando recibí la pelota, estaba solo y no había una gran marca para mí. Entonces comencé a correr, regatear y hacer una carrera diagonal con el balón. Luego vi una buena carrera de Dean Sturridge, que fue una buena distracción”.

Fue el primer partido de Paulo y lo terminó con asistencia, un golazo, lleno de calambres, por lo duro que fue físicamente y por la tensión que sintió. Fue y es el encuentro más recordado por Wanchope, quien en esa época, sin redes sociales como ahora y sin el fútbol inglés en la televisión costarricense, debió esperar algunas horas hasta llegar al hotel y llamar por teléfono a su familia para contarles lo que había hecho en el “Teatro de los Sueños”.