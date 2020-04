Desde el sábado anterior se conocía la postura de Daniel Salas, máxima autoridad del Ministerio de Salud, quien fue enfático en su postura técnica y enfatizó que “hasta que no veamos una tendencia a la disminución y no veamos que ya existe una cantidad de población que ha sido expuesta al virus y que podamos ir retomando algunas actividades, no es recomendable reanudar actividades deportivas de contacto”.