Giancarlo González ve más bulla alrededor de Alajuelense siendo líder que de Saprissa y Herediano

Giancarlo González (22) asegura que Alajuelense entrena bien en el día a día y que su objetivo está intacto. (Alonso Tenorio)

Giancarlo González está convencido de que a Alajuelense no se le mide con la misma vara que a Saprissa y Herediano.

Minutos después del empate a un gol entre florenses y rojinegros, Pipo fue uno de los futbolistas manudos que atendió a los medios de comunicación en el Colleya Fonseca y aprovechó la oportunidad para desahogarse.

El experimentado defensor está convencido de que la Liga recibe más críticas que el resto de los equipos.

Alajuelense es líder general con 16 puntos, superando por gol diferencia a Guadalupe y Cartaginés, que registran la misma cantidad de unidades en nueve presentaciones.

Los morados se ubican en la novena casilla de la tabla, con nueve puntos en ocho juegos; mientras que el ‘Team’ desconoce la victoria en lo que va del torneo y en nueve partidos apenas registran seis puntos que lo tienen sumido en el último lugar de la tabla.

“Se sabe que se habla mucho de la Liga, pero nosotros obviamente que tomamos lo que de verdad es crítica constructiva, hay que saber de quién viene la crítica, cómo viene, porque hay unas que son malintencionadas y eso lo tenemos claro”, aseguró Giancarlo González.

Contó que él les dice a los más jóvenes del equipo que no vean redes, ni lo que sale en la prensa, “porque aunque uno no quiera le entra eso”.

“Se habla muy negativo de la Liga, siento que se le da muy poca importancia al trabajo que estamos haciendo, se habla más del primer lugar que de otros equipos que andan ahí de décimos, de octavos, o de últimos, la verdad no sé, porque no es mi responsabilidad”, afirmó de forma tajante.

En medio de la queja, Pipo también asegura que la Liga obviamente que tiene muchas cosas por mejorar, porque quieren llegar a la perfección, “pero la Liga está en primer lugar hoy”.

“La Liga tiene 16 puntos, obviamente tenemos cosas que mejorar, tenemos que matar los partidos, tenemos que tratar de ganarle a un equipo como Heredia, a un equipo como Saprissa, pero eso se va a dar, porque confiamos en el trabajo que venimos haciendo”, señaló.

Reconoce que los resultados mandan y que la afición anhela tanto el título como cada integrante del equipo.

“Pero también soy consciente y lo vivo día a día en que la Liga trabaja bien, en que la Liga tiene una idea y está haciendo las cosas diferente, como las hace Guadalupe, o como las hace Grecia. Son equipos que juegan diferente”.

Y añadió: “Yo siento que tenemos que cambiar ese chip nosotros, futbolistas, el aficionado tiene que cambiar ese chip y saber a qué juega mi equipo, no dejarse llevar por lo que dice fulanito o el otro, sino ver y ser más crítico con el equipo, más analítico de cómo juega mi equipo”.

Literalmente mencionó que hay muchos partidos que se ganan, pero hay equipos que con todo respeto no juegan a nada.

“No lo digo por ninguno, sino que hay que crecer futbolísticamente y esto es un crecimiento del fútbol, un crecimiento de la Liga, de Guadalupe, de Grecia y también es un crecimiento del aficionado”.

Su pensamiento es que el seguidor de un equipo tiene que tener su propio criterio y no puede dejarse llevar por lo que diga alguien.

“Hay que saber que hay gente que es malintencionada y que es gente que tal vez ha estado dentro de un club y después está afuera y empieza a tirar mierda, como decimos nosotros. Hay que ser críticos y tener personalidad uno y analizar y ver mi equipo, sí, apoyo a mi equipo al 1.000, pero yo sé a qué juega mi equipo”.

González asegura que el grupo está cerrado y que para él lo más sano es que los futbolistas no vean programas que a su criterio “no alimentan”.

“Yo siento que la crítica siempre va a estar y a mí no me da miedo la crítica. Lo que sí he estado aprovechando es la oportunidad que me están dando para que el aficionado crezca también, para que el fútbol de Costa Rica crezca y no seamos mezquinos con el equipo que jugó 90 minutos, que fue al frente y perdió 1 a 0 porque metieron un pelotazo, ganaron una segunda bola, le pegaron y se jaló el gol de su vida”.

Además, apuntó: “No seamos mezquinos, no tiremos solo por tirarle a un equipo, sino que seamos más analíticos y va a ser un crecimiento del fútbol de Costa Rica, del aficionado y se puede hablar más de análisis y táctica en programas y es muy fácil ir a tirarle a fulanito. Ese es el mensaje que quiero dar, que no se malinterprete”.

A la vez, Pipo encuentra una explicación para responder su inquietud de por qué a la Liga se le cuestiona tanto y que su percepción es que no ocurre lo mismo con los otros equipos tradicionales que están más abajo.

“Somos la Liga y por eso pasa eso, porque somos un equipo grande. Ya lo han dicho entrenadores que he tenido acá en Costa Rica y que han estado en varios equipos: ‘En la Liga vale un campeonato doble’, porque a la Liga siempre se le señala, siempre se le tira, no me gusta hablar de los árbitros así, pero tal vez nos condicionan un partido cuando lo hemos manejado, como en este último”.

Pipo también aprovechó los micrófonos para salir en defensa del técnico español Albert Rudé y explicó que Alajuelense hoy tiene una idea diferente, a la que tal vez no están acostumbrados.

“Obviamente ocupamos tiempo para que con esta idea recojamos frutos. Estamos trabajando bien. Obviamente que queremos y estamos en un medio resultadista, queremos que un equipo gane todo y ha pasado acá, que han ganado todo y luego llegamos a las finales y no se gana el campeonato, entonces esperamos que este torneo no sea así”.

Pipo asegura que ojalá haya ese tiempo para trabajar, porque insiste en que Alajuelense está haciendo las cosas bien con Rudé.

“Se ve en los planteamientos, se ve en la confianza que les da a los jugadores, se ve en los entrenamientos. Eso es de tiempo, darle el voto de confianza que lo tiene de parte de los jugadores y que lo tenga de parte de la afición”.

Y prosiguió: “Que no nos dejemos llevar por parte de lo que se dice afuera, se está trabajando bien y de hecho estamos de primeros, tenemos 16 puntos, estamos de primeros en la tabla de la fase regular, estamos de primeros en la tabla acumulada y esto es importante para nosotros. Estamos ahí y tenemos todos los objetivos intactos”.

Alajuelense visitará el domingo a San Carlos en Ciudad Quesada.

