Giancarlo González: ‘Si queremos ser campeones hay que ganarle al que sea’

Giancarlo González es el futbolista de Alajuelense que contabiliza más minutos en la fase regular del Clausura 2022. (Jose Cordero)

Que si la Liga debía perder por conveniencia fue un tema que acaparó la agenda deportiva antes del partido entre Alajuelense y San Carlos. El debate se sustentaba en que esa podía ser la forma de los rojinegros para evitar que Saprissa llegara a la última fecha dependiendo de sí mismo para clasificar.

Sin embargo, a pesar de todo lo que se hablaba, de las especulaciones y de un morbo total, a lo interno de la Liga siempre se manejó su filosofía de que tienen que salir a ganar cualquier partido.

“Estamos con la conciencia tranquila, porque hacemos un buen trabajo, le ganamos a un gran rival y estamos en la siguiente ronda que es lo que importa. La Liga está en la siguiente ronda y es líder general y cumplimos objetivos. Estamos claros de que falta el objetivo principal por cumplir”, expresó Giancarlo González.

Como uno de los capitanes del equipo, Pipo se sentía muy orgulloso de ver la actitud con la que la Liga encaró ese partido que acaparaba la atención y en el que los rojinegros terminaron con una formación muy joven en cancha, sacando los tres puntos.

“Acá no es de elegir, acá es de ser profesional, entregarse al máximo en la cancha partido a partido. Se vio que todos los que jugamos dimos el máximo en cada una de las pelotas y esto es así, es fútbol, es profesionalismo y esto va a pesar al final”, apuntó.

Una y otra vez repetía que Alajuelense tiene todavía un objetivo principal por cumplir y que se alista para afrontarlo, contra quien sea.

“Estamos felices porque estamos de líderes generales, porque hemos cerrado el objetivo dos fechas antes, pero esto continúa. Este mes tenemos que tratar de mantenernos en ritmo todos, ser profesionales para llegar con la máquina bien a tono en semifinales”.

Alajuelense visitará el domingo al Santos de Guápiles, a partir de las 5:15 p. m. y después de eso tendrá que esperar hasta el 19 de junio para empezar las semifinales.

“Sabemos que nos tocan encuentros difíciles, complicados, independientemente del rival que clasifique, tenemos respeto por todos, pero no le tenemos miedo a ninguno y esperamos ir avanzando paso a paso y el objetivo principal que es ser campeón”, citó.

Pipo también se refirió a tantas especulaciones que se hicieron en la previa del duelo entre la Liga y los ‘Toros del Norte’.

“Ese es el morbo que está afuera, de la gente, de la afición, las dudas que tal vez pueden crear algunos, pero acá aclaramos que somos honrados, somos muy profesionales y eso es de rescatar”.

Pero a la vez, considera que a Liga Deportiva Alajuelense a veces no se le da el valor de lo que ha hecho.

“Dos fechas antes cerramos el liderato general y por ahí tal vez no se le da importancia a eso. Estamos de primeros, esperamos rival y sabemos que para ser campeones hay que ganarle al que clasifique y al que sea lo respetamos, pero lo vamos a enfrentar y vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar la fase o la serie”, apuntó.

Y agregó: “Ese es el morbo que había afuera, al igual que el morbo que había de que la Liga se iba a dejar ganar y esas cosas. Nosotros somos profesionales, representamos a una gran institución que tiene valores y somos muy honrados y profesionales en lo que hacemos”.

Para él, lo que pasó el jueves es una muestra de que a lo interno de Alajuelense creen en el trabajo que tienen, que es lo que los hizo convertirse en superlíderes y lo que los ilusiona con poder alcanzar el gran botín al final del torneo.

“Para superar la semifinal tenemos que ganarle al que clasifique de cuarto. Hay varios equipos que están peleando y nada más esperar rival para ir a ganar la serie. Si queremos ser campeones hay que ganarle al que sea”, afirmó.

En cuanto al plano personal, Giancarlo González es el único futbolista de la Liga que ha sido titular en los 21 partidos de esta fase regular y acumula 1.845 minutos en cancha.

“Yo me siento bien físicamente, es importante la confianza que me ha dado el cuerpo técnico, los compañeros, el profe y agradecerles eso con trabajo y en la cancha estamos siempre, y siempre que se me ocupe, el rol que se me dé voy a estar feliz acá en la Liga y voy a tratar de dar lo mejor de mí”.

Su contrato con Alajuelense finaliza en diciembre, pero no es algo que de momento lo inquiete.

“Después hay que ver qué cosas suceden”, mencionó el experimentado defensor de la Liga.