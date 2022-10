Giancarlo González puso casi al mismo nivel a Leonel Moreira y al árbitro Pedro Navarro

Seguro en las coberturas, con barridas justas y a tiempo, dando confianza en la zaga, Giancarlo González fue una de las figuras de Alajuelense, que igualó 0-0 ante el Deportivo Sapissa en el juego de ida de la semifinal del Torneo de Apertura 2022.

Después de superar una lesión que lo alejó por un mes del plantel rojinegro, el Pipo González regresó con más confianza, brindándole seguridad a la parte baja rojinegra que se reflejó en el marcador que lograron mantener en cero, en gran medida a la extraordinaria labor del meta Leonel Moreira.

Al espigado defensor le tocó enfrentar al escurridizo jamaiquino Javon East, a quien mantuvo a raya gracias a las anticipaciones y a las barridas al filo de la navaja, que lo hicieron ser punto alto en la defensa eriza en el duelo ante los morados.

“Siento que fue un partido lindo, un buen espectáculo para la gente que vino al estadio. Se dieron opciones en los dos marcos, que al final no se concretaron por las buenas acciones de los arqueros, de los defensas y también el partido tan ajustado llevó a los delanteros a la tomar la decisión de disparar rápido y no se concretó en ninguno de los dos marcos”, comentó González.

“La serie está abierta más que nunca para los dos equipos. El objetivo era ganar, sacar un resultado positivo en casa, pero al final no se dio y vamos a jugarnos el todo por el todo a Tibás. La Liga va a jugar en cualquiera cancha y el Ricardo Saprissa no es la excepción, La Liga propone, tiene buenos partidos de visita también, por lo que el viernes próximo será un gran partido”, añadió.

El zaguero también resaltó la labor de su compañero Leonel Moreira y el arbitraje de Pedro Navarro, el cual consideró uno de los mejores del torneo.

“El trabajo de Leo (Moreira) fue un punto alto, nos dio una gran mano y siempre estuvo bien parado. En su momento se le ha criticado, por lo que me parece que es justo que se destaque su trabajo, nos ayudó muchísimo y le dio confianza a la defensa en todo momento”, manifestó González.

“En cuanto a la labor de Pedro Navarro me parece que fue uno de los mejores que se ha dado en el país. Uno ve los arbitrajes en la Premier League, en Italia o España y dejan jugar, no lo pitan todo. A veces los árbitros vienen a pitar con miedo, pero Pedro hizo un gran trabajo y es de rescatar, porque también fue punto alto en el partido”, sentenció.

Sobre su enfrentamiento con el jamaiquino Javon East, el defensor resaltó el buen momento de su oponente, pero tampoco se dio por menos e hizo valer su experiencia.

“Me siento muy bien físicamente. Javon es un gran jugador, tiene sus virtudes positivas y que son respetables, pero yo tengo las mías, por eso llevamos años en esto y con humildad creo que sacamos la tarea, porque nos vamos con el marco en cero”, manifestó González.

“Sobre las barridas y las coberturas siento que con la experiencia que tengo puedo recurrir a ese último recurso. Hoy me quedaron un par y siento que la toma de decisiones es buena. Se deben tomar rápido (las decisiones) y me parece que me salió bien, en beneficio del equipo”, agregó.

Sobre el duelo en La Cueva de Tibás, Giancarlo tiene claro que deben ir a buscar el resultado, sabiendo que igualar con goles les daría la ventaja y la oportunidad de avanzar a la final de la segunda fase.

“Se sabe que el empate con anotaciones nos favorece, pero la idea del equipo es pasar a la siguiente ronda sumando de a tres, sacando la diferencia, pero vamos a ver qué pasa y de acuerdo a como pasen los minutos, vamos a ver qué decisión tomamos”, aseveró González.

“Vamos a ir a jugarnos el pase a la final. En nuestra casa salimos a ganar, pero los últimos minutos se tornaron más peligrosos para nosotros, por lo que había que asegurar el cero atrás y el viernes debemos hacer el trabajo que requerimos para sacar el resultado”, admitió.