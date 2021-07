Giancarlo González cambia la frustración en la MLS por la ilusión en la Liga

Giancarlo González realizó este viernes su primera práctica en el Centro de Alto Rendimiento como un integrante más en la plantilla de Andrés Carevic. (Prensa Alajuelense)

El semblante de Giancarlo González lo delata, porque verse de nuevo como jugador de Alajuelense era algo que visualizaba desde aquel día en el que se marchó al extranjero.

Pasaron casi nueve años y medio para que eso se concretara y se dio en un momento en el que el futbolista lo necesitaba.

“El más feliz de llegar acá soy yo. Es un préstamo de seis meses pero la verdad que no pienso en eso, pienso en el día a día, en dar lo mejor, en tratar de que este club siga creciendo como lo viene haciendo y para mí es un orgullo, un honor estar acá. Desde el día que me fui siempre lo expresé, que quería volver y llegó el momento”, comentó el central.

A diferencia de otros jugadores, él nunca ocultó sus colores y se siente muy orgulloso de eso.

De hecho, no solo la Liga se fijó en el zaguero. Hubo otros dos equipos tradicionales del fútbol nacional que preguntaron por Pipo.

Contó que él trata de manejarse muy al margen de esas cosas, pero cuando tomó la decisión de volver a Costa Rica, fue muy claro con su representante.

“Le dije a Juan Vicente (Carvajal) que yo quería venir a la Liga; él por ahí me trató de comentar algo... Yo le dije ‘la Liga’ y esto es fútbol. Son decisiones, cosas que pasan, que se toman, también los documentos son los que hablan. Los rumores no pasan de eso, de rumores. Yo lo que quería era venir acá, estoy acá y voy a disfrutarlo”, detalló.

En Los Ángeles Galaxy tenía muy poca participación y él no está acostumbrado a eso, porque la regularidad siempre lo ha caracterizado.

Recordó que cuando llegó al cuadro angelino, había un cuerpo técnico comandado por los Schelloto.

“Ellos me abrieron las puertas, tuve participación y la confianza del entrenador, que es importante cuando uno llega a un lugar nuevo. Después hubo un cambio de entrenador (Greg Vanney). Cuando él llegó, uno ve la cosa jodida”.

Giancarlo González usará el 22 en Alajuelense. El zaguero escogió ese número porque es la fecha de cumpleaños de su papá. (Prensa Alajuelense)

Pipo dejó de tener participación con el nuevo técnico. Las cosas ya no eran como antes.

“No sumé minutos y para mí es algo anormal porque en mis estadísticas yo siempre he tenido participación. Entonces, de ahí el bajonazo mentalmente de sentirse triste, porque no se siente importante, pero estoy agradecido con el presente”.

Esa situación facilitó que este préstamo se concretara desde hace varios días y que Alajuelense lo tuviera antes de lo previsto, porque si bien es cierto desde hace como año y medio las indirectas —o en realidad directas— iban y venían, los rojinegros pensaban que tendrían que esperar a que se terminara el contrato de González con el Galaxy.

“A veces la gente piensa que es fácil, pero no es fácil estar en un equipo en donde no te llevan en lista o no te dan minutos. Yo siento que supe jugar con eso y fui tomado en cuenta por la Selección. Pero yo vengo a la Liga no por la Selección, yo vengo a la Liga porque vengo a cumplir un sueño que tuve desde el día que me fui, que era volver. Hoy estoy acá y quiero disfrutarlo”, afirmó el defensor.

Vestirse de nuevo con la camisa rojinegra lo devuelve a la lucha directa por un puesto y a sentirse competitivo.

“La decisión la tomé porque uno tiene que estar donde uno es feliz, donde lo hacen sentirse importante y qué mejor que acá, que en mi casa, la Liga y obviamente pienso en el día a día, pienso en el entrenamiento, en los partidos, conforme se vayan dando, los objetivos grupales de la Liga, soy uno más que viene a aportar, que viene a trabajar y a dar lo mejor por la Liga”.

El préstamo es por seis meses, pero ya Agustín Lleida le dijo que intentará que se quede en el equipo por más tiempo.

“Yo nunca tuve miedo de identificarme con el equipo, de querer volver, este es el momento, se dio por seis meses. Estoy muy feliz, quiero disfrutar el día a día y después vamos a ver qué pasa. En el retiro no pienso todavía porque siento que estoy joven, que me faltan tres o cuatro años, esto es importante resaltarlo. Quiero disfrutar el regreso a casa y después vemos qué pasa”.

Le agrada regresar y encontrarse una Liga distinta.

“Cuando me fui no existía el CAR, no existían las canchas de entrenamiento y la verdad que me complace venir y ver lo que ha crecido la Liga, lo que ha crecido el club. Aparte de que ya éramos una institución grande en Costa Rica, ahora tenemos todas estas cosas que nos ayudan a crecer como club”.

Alajuelense recibirá este sábado a Sporting FC, en la segunda fecha del Apertura 2021 y Pipo verá este partido por televisión, pero pronto podrá estar a las órdenes de Carevic.

Pipo en frases



— "Mi aporte va a ser el trabajo, día a día. Ya estuve acá en la Liga, sé que es un equipo grande, que se pelea por el campeonato, no hay que tener miedo en decirlo, el objetivo principal es la 31 en diciembre y obviamente yo quiero dar lo mejor de mí, ayudar al grupo".



— "Yo siento que vengo en una buena edad, tengo 33 años, me siento en plenitud de condiciones y obviamente me exijo al máximo".



— "Siento que he tenido participación con la Selección en la Copa Oro y no se ha visto la falta de ritmo porque me he exigido, me he dado al máximo, soy un profesional y lo voy a ser en la Liga".



— "Vine joven, quiero disfrutar estos seis meses y luego veremos qué pasa".

