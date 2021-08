Giancarlo González: ‘El nivel de Bryan Ruiz es incriticable’

Después de perder la Supercopa por goleada, Alajuelense recibirá el sábado a Cartaginés y tiene la urgencia de ganar. (Rafael Pacheco Granados)

Estaba muy claro que después del traspié en el torneo anterior, el liguismo seguiría con lupa cada presentación de Alajuelense y el mal arranque del equipo provoca que se busquen culpables.

Andrés Carevic es uno de los más señalados, porque a pesar de que sus números a lo largo de los torneos son siempre muy buenos, carga con la estadística en contra en cuanto a finales se refiere.

Entre los señalados, aparece el capitán Bryan Ruiz, quien en algunos partidos no se ve tan preciso.

Sin embargo, el volante rojinegro asegura que físicamente se siente bien y dijo en Radio Columbia que tampoco le presta mucha atención al ruido en redes sociales.

“No sé qué se estarán diciendo, cuando las cosas por alguna situación no van tan bien como tal vez la gente piensa por la Selección, la Liga o lo que sea, yo creo que es importante para el jugador cuidarse en esa parte, porque algunos serán objetivos, otros no tanto y en eso no me preocupo”, expresó Ruiz.

Indicó que lo más importante para él es lo que piense el cuerpo técnico, tanto de Alajuelense como de la Selección Nacional.

“Y si estoy para ayudar, ellos verán en qué situación, en qué circunstancia, así lo haré”.

En el sistema de Carevic, al jugar con el ‘10′ de la Selección Nacional y con el ‘10′ de la Selección de Honduras, no se emplea un contención nato.

Sobre eso, Ruiz considera que son decisiones del entrenador.

“No he sido una persona que exige titularidad para nada, al contrario, estoy tratando de ayudar a los jóvenes y a toda la gente que así me lo pide para que la Liga sea mejor, igual que la Selección, cuando me toca. Entonces no entiendo por qué esas especulaciones y esas cosas de las que se hablan. Yo estoy aquí para ayudar, nada más”, aseveró.

Como uno de los nuevos líderes del equipo, Giancarlo González salió en defensa de Bryan.

“El nivel de Bryan es incriticable, él es un líder en el equipo, es un jugador que corre los minutos que juega, ya sean 90 o 5 y obviamente nos aporta mucho con la pelota. Y sin la pelota también. Usted lo ve que es un jugador que se sacrifica y quiere lo mejor para la Liga, si se tiene que barrer se barre, al igual que Alex (López)”.

Pipo dio esas declaraciones luego de que se le consultó que Ruiz por lo general se desempeñaba por el sector izquierdo, o a perfil cambiado, pero que con la fórmula de la Liga, si no cree que al equipo le cuesta un poco más la fase defensiva sin un marcador.

“Son decisiones del profe, que todos respetamos y yo siento que la propuesta de la Liga fue buena. Al final perdemos, pero de aquí en adelante todo va a ser para mejorar”, citó González.

Para el defensor, esa Supercopa le generó sentimientos encontrados. Por una parte estaba muy ilusionado por cumplir su sueño de volver a jugar con el equipo de sus amores, pero el resultado fue un trago amargo.

“Es una gran responsabilidad tener la oportunidad de volver a tener esta camisa, que sabemos que pesa, que es la mejor del país. Obviamente no se dio el resultado que queríamos, pero el fútbol es así. Nosotros los futbolistas tenemos que cambiar el chip rápido. Nos tocó perder, pero ya pensamos en el encuentro que sigue, donde tenemos que sacrificarnos, dar más o dar el doble”, relató.

Para él, esta caída de Alajuelense por 4-1 contra Saprissa fue “por errores puntuales”.

“Pipo es el primer responsable y obviamente tenemos que hacernos fuertes de aquí en adelante porque esto apenas comienza”.

Al analizar un poco más lo hecho por la Liga en estos primeros partidos, el zaguero cree que el problema no está propiamente en la defensa.

“Lo que nos hace falta es tratar de liquidar el partido, por ahí tenemos la posesión de la pelota, llegamos al área, pero tenemos que tratar de finalizar la jugada, porque en el estilo de juego que tenemos, si no finalizamos, ellos tienen espacio para jugar. Aclaro, que la Liga propuso, tuvo la pelota, pero los goles que nos hicieron fueron por errores puntuales de nosotros”.

En cuanto al fallo del lateral derecho Ian Smith, al jugar para atrás y dejar tan corto el pase que lo que hizo fue regalarla, González opinó: “Eso le puede pasar a cualquiera, fue a él y mañana le puede pasar a otro compañero, son cosas del fútbol, le puede pasar al más experimentado como al más joven, nadie se salva de eso, le tocó a él, pero no pasa nada”.

Antes del clásico, los rojinegros veían la Supercopa como una oportunidad de encarrilarse y retomar confianza, pero en realidad salieron más golpeados.

Su esperanza ahora es que esa cachetada los haga reaccionar, antes de que los problemas se agraven.

Por eso, el partido de este sábado en el Morera Soto contra Cartaginés es una verdadera prueba de fuego para Andrés Carevic y sus pupilos.

