Giancarlo González ejerce faceta poco conocida en Alajuelense

Giancarlo González es uno de los jugadores de experiencia con los que cuenta Alajuelense para este sábado, mientras que otros como Celso Borges se encuentran en la Selección. (Prensa Alajuelense)

En ese contacto directo y la convivencia en el día a día que se produce en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) entre los jugadores del primer equipo de Alajuelense y los de liga menor, hay uno que se involucra mucho con los cachorros.

No es el único, porque en realidad la mayoría de integrantes del cuadro de Albert Rudé tiene la costumbre de ver los partidos de la U-20, U-17 y U-15 en el CAR, pero en cuando a ese grado de identificación y apertura con los talentos del semillero manudo, Giancarlo González tiene una mención especial.

Los cachorros no lo ven como ídolo, guía, capo, referente o mentor únicamente por lo que pasó en diciembre, cuando Alajuelense se proclamó bicampeón en todas las categorías de liga menor.

En aquel momento, Pipo fue a pedir los permisos respectivos e invitó a todos los cachorros a comer pizza para celebrar.

Independientemente de eso, el defensor está muy apuntado con esos talentos que crecen en el CAR.

“Sabemos el proyecto que tiene la Liga acá, importante, buenísimo para el futuro de los rojinegros, el futuro de Costa Rica y obviamente que uno con la experiencia humildemente que tiene, trata de darles consejos, consejos buenos, positivos, que trabajen, que al fútbol hay que darle para que le pague en el futuro”, manifestó Giancarlo González.

El defensor dijo que él es muy abierto con ellos y que esos muchachos le tienen la confianza de acercarse, preguntarle algo, tratar de evacuar alguna duda que tengan o simplemente hablar de fútbol.

Tiempo atrás era uno de ellos y por eso es que el experimentado defensor pasa muy al pendiente de los cachorros

“Yo siempre estoy abierto a ellos y para mí es bonito que me tomen en cuenta y me hagan sentirme importante en ese sentido. Yo siempre he sido muy abierto, es una parte de los valores que tengo, todos fuimos jóvenes, todos tuvimos una primera vez y es importante darles esa confianza”, explicó Giancarlo González.

Y agregó: “También cuando hay que llamarles la atención pues se les llama con respeto, acá nadie es más que nadie, todos somos iguales y tratamos de que esto sea el bien para la Liga”.

González es del pensar que los grandes equipos están conformados de jugadores que trabajan, que siembran día a día y afirma que en Alajuelense tiene que ser así, que deben continuar por ese camino por el que están yendo.

LEA: Papá de Aarón Suárez tenía la misma intriga de muchos alrededor de Bryan Ruiz

Pipo está muy pendiente de los cachorros, que este fin de semana estrenarán su corona en el arranque de la Liga ULatina; pero a la vez se enfoca en el partido de este sábado, a las 5 p. m., cuando Alajuelense reciba a Guanacasteca, en el Estadio Nacional.

Indicó que la semana larga de trabajo le sentó muy bien a la Liga, a pesar de que las ausencias por los jugadores que están en la Selección Nacional.

“La aprovechamos al máximo, tratando de afinar detalles, sabiendo que tenemos cosas que mejorar. El campeonato viene empezando y obviamente sin los seleccionados tenemos que dar ese doble esfuerzo, porque son importantes para nosotros, para el grupo, lo que aportan, pero tenemos un partido este sábado y queremos afrontarlo fuerte y tratar de aplicar lo que hemos trabajado durante la semana”, reseñó Giancarlo González.

DE INTERÉS: Celso Borges revela cuatro meses después cómo lo convenció Agustín Lleida para jugar con Alajuelense

Pipo tiene buena espina de cómo está el equipo para este Clausura 2022 que apenas inicia.

“Hemos tenido varios ingresos, (Jurguens) Montenegro que es un jugador que ya conoce la casa y todo y sabemos todo lo que él nos puede aportar, está con la mayor disposición para ayudar al equipo y eso es importantísimo”, citó.

Además, dijo: “El caso de (Israel) Escalante, el panameño (Freddy) Góndola que vienen a trabajar y esperando la oportunidad para hacerse valer y ganarse un campo en la cancha, eso es lo primordial acá en la Liga”.

En cuanto a Guanacasteca como rival de turno, Pipo subrayó que es un equipo que en el torneo pasado era complicado y que para esta ocasión tiene varias fichas distintas.

“Conocemos poco de ellos, pero siempre ha sido un equipo difícil y nosotros tenemos que enfocarnos en el trabajo de nosotros, en lo que queremos implementar en la cancha con la idea del profe y tratar de que los tres puntos se queden en casa, de una u otra buena manera, jugando bien al fútbol, teniendo posesión de pelota y marcando goles, que es lo que vale en el fútbol”.

La Liga jugará por segunda ocasión en el Estadio Nacional, debido al veto que arrastra el Morera Soto.

“Yo siento que es una cancha que nos sienta bien a nosotros, a la Liga Deportiva Alajuelense, en la historia de lo que tiene el Estadio Nacional hemos tenido buenos resultados ahí. En el partido pasado contra Guadalupe nos sentimos cómodos, supimos también y merecíamos ganar el partido por la forma en la que lo jugamos”.

HISTORIA: ¿Quién es Bryan Félix? El jugador de Alajuelense que inspira talentos en Costa Rica y en Honduras

Pipo recordó que Alajuelense generó muchas ocasiones de gol (21) y que solo concretó una, aspecto al que le dieron énfasis durante esta semana.

“Son de las cosas que hemos trabajado en la semana, que tenemos que afinar y tratar de cobrar cuando estamos al frente del marco”, reseñó.

En la lista final de Luis Fernando Suárez para los partidos eliminatorios contra Panamá, México y Jamaica fueron llamados los rojinegros Leonel Moreira, Celso Borges, Bryan Ruiz, Aarón Suárez y Johan Venegas.

Sin ellos, la Liga recibirá este sábado a Guanacasteca y mientras se encuentra con la Tricolor, el guardameta continúa descontando la sanción que arrastra desde el último partido de su equipo en el torneo anterior.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.