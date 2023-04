Giancarlo González: ‘Al aficionado que me tiró una cosa le ofrezco mis disculpas’

Alajuelense acababa de perder el clásico en el Morera Soto y Giancarlo González se tuvo que quedar en la cancha para atender en la zona flash a FUTV.

Cuando el capitán de la Liga se dirigía al camerino, desde la platea sur un aficionado le pegó un objeto en el rostro. Pipo se devolvió y no lo hizo en son de pleito, sino para que si ese fanático necesitaba desahogarse golpeándolo con algo más, lo hiciera.

A otros aficionados no les gustó lo que pasó y la emprendieron contra quien golpeó la defensor.

Después del segundo gol de Saprissa, otro aficionado se metió a la cancha para reclamarles a los jugadores de la Liga. Mientras la seguridad privada lo sacaba del campo, otros manudos más bien le aplaudían, porque aunque tampoco estaba bien su actuar, representaba el sentir y la frustración de muchos.

Giancarlo González fue uno de los jugadores en salir a dar la cara en zona mixta. Dijo que la actitud y el coraje no faltan, pero que el partido tiene momentos fundamentales.

Alajuelense recibió un gol terminando el primer tiempo y dijo que eso golpea. Luego hizo un ‘mea culpa’ por el penal, porque falló, aunque el zaguero lo tiró bien y fuerte, pero Kevin Chamorro lo sacó.

“Son momentos que te marcan el partido, estamos dolidos por haber perdido, pero estamos ahí, pegados en la tabla, con 30 puntos que nadie nos los ha regalado y estamos peleando por clasificar, que es lo que queremos. Queríamos el liderato, en un equipo como la Liga se exige, pero se exige más el campeonato”, citó Pipo.

Al consultársele sobre lo que pasó cuando ese hincha lo golpeó, su respuesta fue muy directa.

“Uno entiende que el aficionado está enojado, molesto con el club, con la Liga, con los jugadores, con mi persona, pero al aficionado que me tiró una cosa le ofrezco mis disculpas. Si él piensa que esa es la manera en la que tiene que juzgarme, ya depende de él”.

”Si este aficionado está contento tirándome botellas, soy el primero en pararme ahí para que me tire no una, sino diez botellas y más si es un día como este, en el que he fallado”.

A la afición rojinegra le mandó el mensaje de que están en el pelotón de la tabla, con 30 puntos y que son conscientes de que pueden pelear por el campeonato.

“Obviamente tenemos que pelear por el liderato, se sabe que Saprissa se alargó un poco, pero vamos a pelear hasta el último momento y luego en el mata - mata tenemos que ir de tú a tú y mejorar en concretar las opciones, porque estamos creando opciones”, analizó.

Giancarlo González sabe que el fútbol es de momentos. Algunas veces lo aplauden y otras le gritan que se retire. Pasó en el torneo anterior y se dio tras la derrota en este clásico.

Su posición es que por un mal partido no se retirará, que más bien esto es reto para él, porque siente que aún tiene fútbol y que puede aportar.

“Entiendo a los aficionados, como al que me tiró la cosa que no sé qué fue y si él cree que esa es la manera de sacar su ira, cuando quiera yo me paro en la cancha y me tira las botellas que me tenga que tirar. Soy un ser humano, me equivoco y este lunes estaré de primero trabajando para tratar de reponerme lo más rápido”, destacó.