Getsel Montes y Orlando Galo se lanzan ‘amenazas’ si se llegan a encontrar en el repechaje

Comparten el vestuario en el Herediano, incluso comparten habitación en las concentraciones y se consideran buenos amigos desde que coincidieron en el conjunto dirigido por el mexicano Héctor Pity Altamirano.

Sin embargo, tanto el defensor hondureño Getsel Montes como el volante costarricense Orlando Galo no dudan en desafiarse e incluso ‘amenazarse’ si se trata de defender los colores de sus selecciones nacionales.

Ambos esperan ser convocados a sus respectivos combinados nacionales para disputar el repechaje entre Costa Rica y Honduras el próximo 23 de marzo, por un cupo en la Copa América que se disputará a partir del 20 de junio.

Por esta razón, entre bromas y risas, los dos futbolistas están ansiosos por ver la lista definitiva de los técnicos Reinado Rueda de Honduras y Gustavo Alfaro de Costa Rica para conocer si van a ser convocados y no darse tregua en la cancha si llegan a enfrentarse.

El hondureño Getsel Montes celebra su primer con el Herediano ante el Robinhood de Surinam, por la Concacaf Liga de Campeones. (Rafael Pacheco Granados)

Orlando Galo fue el primero en mostrar un enorme deseo de medirse en la cancha. Aseguró que todo jugador anhela ser llamado a la Selección y, tras perderse la Copa del Mundo de Qatar 2022 por presentar un resultado adverso en un control antidopaje, su mayor deseo es volver a vestirse con la camiseta de la Tricolor.

“Después de pasar un año sancionado, me llamaron a la Selección para el amistoso ante El Salvador en febrero. Todos queremos estar allí. Es por eso que bromeo con Getsel y le digo que si nos topamos en la Selección lo voy a patear, y si es necesario, le voy a abrir la ceja por defender los colores de la Selección Nacional”, manifestó entre bromas Galo.

Para Orlando Galo, el duelo ante los catrachos será muy complicado porque son dos selecciones que se conocen muy bien. El volante de recuperación declaró que medirse a su compañero Getsel Montes será complicado porque es un defensor aguerrido, fuerte y que va bien en el juego aéreo.

Getsel Montes está dispuesto a apostar con Orlando Galo

Con sus 1,93 metros, Getsel Montes se ha convertido en un jugador insustituible en la zaga del Herediano, y ante el Robinhood de Surinam por la Concacaf Liga de Campeones, abrió el camino de la victoria marcando su primer gol con la divisa rojiamarilla.

“Desde el primer día que llegué al equipo, Galo me ha tratado muy bien. Creo que en general tengo el apoyo de los compañeros, la directiva y el cuerpo técnico. Todos han sido muy buenos, y me siento como en casa. En el caso de Galo, por el partido del repechaje, le dije que ojalá no me lo tope en la Selección porque le va a ir mal”, sentenció Montes.

Incluso el defensor cabracho fue más allá y comentó que no descarta hacer algún tipo de apuesta que tendrá que pagar el perdedor.

“No hemos planeado nada, pero me parece una buena idea. Creo que le voy a plantearle una apuesta y veremos qué pasa. No creo que apostemos dinero. Más bien, me parece interesante que la Selección que gane el boleto y clasifique a la Copa América, el jugador tendrá el derecho de cortarle el cabello al otro”, manifestó Montes.

Getsel fue llamado por última vez al combinado catracho en febrero de 2023, por el entonces seleccionador Diego Martín Vásquez, para la Copa de Naciones. Sin embargo, desde aquella fecha no ha sido tomado en cuenta por el colombiano Rueda en el nuevo proceso.

El espigado zaguero declaró que el campeonato de Costa Rica es muy competitivo, y eso le ayudará a crecer cada día, por lo que espera tener su oportunidad en la Selección de Honduras.