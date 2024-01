Gerson Torres se lució con un golazo y busca regresar a un equipo donde se sintió muy cómodo

Gerson Torres sacó las marcas, hizo un quiebre y recurrió a su pierna izquierda para perforar la defensa de Saprissa. Lo logró a los 18 minutos, contribuyendo así a la victoria de Herediano por 2-1 sobre los morados.

Torres aspira a elevar su rendimiento, alcanzar su máximo potencial, sentirse cómodo en cada encuentro y captar la atención para regresar al equipo con el que debutó hace siete años.

Su objetivo es impresionar a Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico para ser considerado en las convocatorias a la Selección Nacional. El extremo de Herediano formó parte del proceso anterior con Luis Fernando Suárez, participó en varios compromisos eliminatorios. Incluso, fue titular en el partido de repechaje en el que la Tricolor venció 1-0 a Nueva Zelanda, asegurando su clasificación al Mundial de Qatar 2022.

En la Copa del Mundo, Gerson fue estelar en el partido en el que Costa Rica derrotó 1-0 a Japón con gol de Keysher Fuller, y anhela volver a ser convocado bajo la dirección de Gustavo Alfaro.

“En lo personal, he venido trabajando bien. El profe (Héctor Altamirano) y los compañeros me dan confianza y busco responderles con goles y buenas jugadas. También lo que hago es pensando en la Selección, creo que hay espacios libres ahí. Hay un profesor nuevo (Gustavo Alfaro), y uno tiene que prepararse para eso”, declaró Gerson Torres después del encuentro frente a Saprissa.

Gerson está convencido de que mejorando su rendimiento con los florenses, aumentan sus posibilidades de regresar al combinado patrio. Se siente tranquilo con su desempeño, seguro de que es bueno y está en ascenso.

“Uno debe hacer las cosas bien en el club. En su momento, cuando estuve en la Selección, fue porque quedamos campeones, y eso me llevó a estar ahí”, indicó Gerson.

Gerson Torres, jugador de Herediano, apunta a volver a la Selección Nacional. (JOHN DURAN)

En cuanto al enfrentamiento contra Saprissa, el rojiamarillo comentó que venían de perder contra San Carlos y era vital para ellos vencer a los tibaseños.

Para Gerson, Herediano fue superior en el primer tiempo, aunque reconoció que en la segunda mitad, Saprissa los superó en los primeros 30 minutos.

Según Torres, ese es uno de los aspectos que deben mejorar: no perder la regularidad y la constancia en el juego. Además, no deben depender de las decisiones arbitrales, ya que considera que en ocasiones dejan pasar muchas jugadas.

“Hay que hablarlo, debemos pararnos bien. Vemos que los árbitros no están pitando muchas cosas. A veces nos quedamos a la espera de que marquen una falta y los árbitros no las pitan, y eso nos provoca algún problema. Está bien que dejen jugar, pero hay que pitar lo que es, y en ese sentido, no los veo tan bien”, señaló Gerson.

El jugador destacó que no deben confiarse, ya que en la jugada que provocó el gol de Saprissa, los defensores se quedaron parados, no marcaron porque pedían falta de Kliver Gómez, el árbitro no lo consideró así, Kliver avanzó, centró y Ariel Rodríguez llegó al cierre para anotar a los 65 minutos, igualando momentáneamente el marcador 1-1, aunque al final, Herediano se impuso con un golazo de John Jairo Ruiz.