Gerson Torres reveló que por ‘mejenguero’ perdió un contrato de dos años con Necaxa

Gerson Torres jugó en el repechaje de la Selección Nacional ante Nueva Zelanda. (KARIM JAAFAR/AFP)

Gerson Torres vive hoy un momento dulce. El volante es titular indiscutible de Herediano, además de que todo hace indicar que forma parte de la nómina que afrontará con Costa Rica el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el mediocampista contó en el programa Los Legionarios que en el lapso entre la temporada 2018 - 2019 y 2019 - 2020 perdió una oportunidad trascendental, todo por andar de ‘mejenguero’.

Gerson venía de jugar con el Necaxa de México y se encontraba de vacaciones en el país con una oferta para alargar su estancia en el plantel por dos temporadas más; no obstante, en la última semana de descanso tomó una mala decisión.

“Nos dieron unas vacaciones bastantes largas, yo estaba en Costa Rica y el equipo nos informó de que me iban a renovar por dos años, me quedaban seis meses y venía la renovación. Yo estaba acá y unos amigos me invitaron a jugar, yo fui como portero, pero en eso salí un toquecito y me vino a marcar una persona y tiré un caño; me voló una patada y me quebró el quinto”, afirmó.

Gerson Torres arruinó su oportunidad de ser comprado por el Necaxa por ir a mejenguear pic.twitter.com/1XOlryvB16 — TD Más (@tdmas_cr) September 30, 2022

Según Torres eso le pasó un jueves y a él solo le faltaban dos días para presentarse y firmar su nuevo contrato.

Gerson Torres aprendió una lección con una tarjeta roja de por medio

“Me acuerdo que me quebró y todo se me vino abajo. Fueron cuatro meses afuera. Sabía que había perdido una oportunidad muy grande y que me había costado mucho, porque para un tico meterse en un mercado como el mexicano es muy complicado porque ellos vuelven a ver más a América del Sur. Yo en aquel momento jugaba de cambio, habíamos ganado una Copa MX... Al final me dolió porque fue una oportunidad muy grande y yo me saqué de ese mercado”, finalizó.

Después de ese paso por Necaxa, el futbolista regresó al Herediano donde se ha vuelto en figura determinante y con la llegada de Luis Fernando Suárez, el jugador se metió en la nómina de la Selección Nacional.

Gerson en el fútbol de México estuvo en el América y Necaxa.